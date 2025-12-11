ม.อ. 5 วิทยาเขต ผนึกกำลัง ระดมความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่

จากสถานการณ์อุทกภัยหนักในภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากต้องอพยพออกจากบ้านเรือน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากน้ำท่วม คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา จาก 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงเครือข่ายพันธมิตร จึงระดมกำลังดำเนินงานให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวภายในอาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรองรับประชาชนที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม พร้อมจัดตั้งระบบรองรับด้านอาหาร ที่พัก การแพทย์ และการประสานงานอย่างเป็นระบบ
หลายคณะภายในมหาวิทยาลัยร่วมสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดเตรียมอาหารกล่องและครัวกลาง คณะวิทยาศาสตร์ดูแลการผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่ม และคณะต่าง ๆ จัดทีมอาสาสมัครประจำจุดบริการ ขณะเดียวกัน ม.อ. ยังเปิดช่องทางรับบริจาคทั้งสิ่งของจำเป็น วัตถุดิบทำอาหาร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เพื่อเสริมศักยภาพการดูแลผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน มหาวิทยาลัยได้เปิดระบบออนไลน์สำหรับการแจ้งข้อมูลขอความช่วยเหลือ ติดตามรายชื่อผู้ประสบภัย และประสานการค้นหาญาติ ช่วยลดปัญหาการสื่อสารในภาวะวิกฤตและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลในพื้นที่จริง
นอกจากนี้ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ยังเปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสงขลา ทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีการตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ยังเป็นศูนย์กลางจัดการศพน้ำท่วมสงขลา ป้องกันซ้ำซ้อน เพื่อนับจำนวนและเร่งเยียวยาถึงครอบครัว
ด้าน วิทยาเขตปัตตานี ดำเนินมาตรการรับมืออุทกภัยอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การจัดอบรมเตรียมความพร้อมเชิงรุก การจัดทำแผนเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาอุทกภัย–วาตภัย การเฝ้าระวังเชิงพื้นที่ร่วมกับเครือข่าย ADM และการบริหารข่าวสารเพื่อลดความวิตกของประชาคม พร้อมเปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและศูนย์พักพิงภายในวิทยาเขต รวมถึงศูนย์รับบริจาค 2 โครงการ และครัวจิตอาสาหลายจุดเพื่อจัดทำอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัย นอกจากนี้ ยังมีการส่งมอบถุงกำลังใจ แจกจ่ายกระสอบทราย สำรวจผู้ได้รับผลกระทบ จัดระบบข้อมูลผู้ประสบภัย ติดตามนักศึกษาที่ติดค้างในพื้นที่เสี่ยง จัดพื้นที่ย้ายรถนักศึกษา ตลอดจนการส่งนักศึกษาพยาบาลลงพื้นที่สนับสนุนโรงพยาบาล การจัดกิจกรรมผ่อนคลายสำหรับผู้พักพิง การฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยจิตอาสา และการจัดสรรทุนเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ ถือเป็นการดำเนินงานแบบรอบด้านเพื่อดูแลนักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบอย่างเป็นระบบ
วิทยาเขตตรัง เปิดเป็นศูนย์พักพิงและจุดบริการจอดรถชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียง โดยจัดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สามารถเข้ามาพักพิงหรือเคลื่อนย้ายรถยนต์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายได้ตลอดช่วงสถานการณ์น้ำท่วม นอกจากนี้ ยังมีการเปิดรับบริจาค ข้าวกล่อง อาหารแห้ง น้ำดื่ม เสื้อผ้า เครื่องใช้จำเป็น และยารักษาโรค และเปิดบริจาคเงินผ่านบัญชีมหาวิทยาลัย พร้อมเปิดโรงครัวเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและส่งต่อความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ
ขณะที่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันระดมสิ่งของอุปโภคบริโภคและวัสดุจำเป็นต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ณ บริเวณโถงอาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีหน่วยงาน องค์กร และประชาชนทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างร่วมมือร่วมใจนำสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่น อาหารแห้ง น้ำดื่ม ของใช้ส่วนตัว และอุปกรณ์ยังชีพ มาบริจาคอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งของทั้งหมดได้ถูกจัดเตรียมเพื่อนำไปมอบให้แก่ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งกำลังรองรับผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่อย่างเร่งด่วน
และวิทยาเขตภูเก็ต ยังเปิดรับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย
การร่วมแรงร่วมใจของทุกวิทยาเขตในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งนี้ สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะสถาบันที่ยืนเคียงข้างประชาชน ใช้พลังจากทั้งองค์กรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวใต้ในช่วงเวลาวิกฤตอย่างแท้จริง