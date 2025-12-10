อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลุย 'หาดใหญ่' ติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟู-สร้างความมั่นใจด้านอาคารที่พัก พร้อมมอบกำลังใจสุดพลังให้ทีมงาน!

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) เดินหน้าภารกิจสำคัญ ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความก้าวหน้างานฟื้นฟูเมือง และการตรวจสอบอาคารบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างใกล้ชิด เน้นย้ำความมุ่งมั่นตั้งใจของกรมฯ ที่จะร่วมกับทุกภาคส่วน ในการนำพาหาดใหญ่กลับคืนสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย พร้อมเติมพลังใจให้คณะทำงานในพื้นที่
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ลงพื้นที่อย่างจริงจัง โดยร่วมทีมเจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่าย อาสาสมัคร และจิตอาสาทำกิจกรรม “Big Cleaning” ณ ถนนราษฎร์อุทิศ และชุมชนศรีนิล เพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่เสียหาย พร้อมเดินสำรวจการทำงานและพูดคุยกับประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อรับฟังปัญหาและให้กำลังใจถึงที่ ซึ่งอธิบดีเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของภาครัฐ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นว่ากรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมทำงานเคียงข้างประชาชน และภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงาน เพื่อทำให้เมืองหาดใหญ่กลับมาสะอาด น่าอยู่ และน่ามองโดยเร็วที่สุด
นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับภารกิจสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 ส่วน คือ 1. งานฟื้นฟูเมือง ด้วยการสนับสนุนบุคลากร เครื่องจักรในการทำความสะอาด ในพื้นที่เขต 3 และการขนย้ายขยะจากจุดพักขยะชั่วคราว ไปยังบ่อกำจัดขยะตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และ 2. งานตรวจสอบอาคาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ประเมินความเสียหาย เพื่อให้ประชาชนสามารถยืนยันการขอรับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐเพิ่มเติมต่อไป
“เราได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการฟื้นฟูเมือง และตรวจสอบอาคารที่ได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์อุทกภัย ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ส่วนหน้า) ขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่ พร้อมระดมคณะทำงานจากส่วนกลาง และทีมงานจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง 14 จังหวัดภาคใต้ และ 3 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนายช่าง วิศวกรอาสา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล สถานศึกษา อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้นำชุมชน อีกทั้งการรับสมัคร “นายช่างอาสา” ทั่วประเทศ เพื่อเข้าดำเนินการ และเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วที่สุดสำหรับประชาชน” อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าว
หลังจากที่คณะได้ลงพื้นที่ร่วมกันระดมกำลังเร่งฟื้นฟูทั้ง 2 พื้นที่แล้ว อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายสังคม เกิดก่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานทั้งงานฟื้นฟู และงานตรวจสอบอาคาร ร่วมกับคณะทำงาน พร้อมทั้งสอบถามปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น จึงได้ให้คำแนะนำและข้อสั่งการ โดยเน้นย้ำในที่ประชุมว่าการทำงานทุกขั้นตอนต้องยึดถือประโยชน์และความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญอันดับแรก เพื่อให้การทำงานเป็นไปเพื่อ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ชาวหาดใหญ่โดยทันที
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อธิบดีได้กำชับให้คณะทำงานปฏิบัติภารกิจแข่งกับเวลาอย่างเคร่งครัดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยมีเป้าหมายเร่งด่วนคือ การฟื้นฟูทำความสะอาดถนนสายหลักให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ ด้วยความตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ประชาชนต้องประสบอยู่ จึงได้สั่งการให้จัดแบ่งทีมงานและขอบเขตความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทั้งทีมเก็บขยะ ทีมฉีดล้าง และทีมสำรวจความเสียหายอาคาร เพื่อดำเนินการเยียวยา ให้ความช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วที่สุด พร้อมทั้งกำชับให้มีการรายงานความคืบหน้าอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนและผู้บริหารติดตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และทำให้การฟื้นฟูเสร็จสมบูรณ์ นำรอยยิ้มกลับคืนสู่ชาวหาดใหญ่โดยเร็วที่สุด