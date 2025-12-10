ททท.ตรัง จัดกิจกรรมและโปรโมชชันกระตุ้นท่องเที่ยวที่ซบเซารับปีใหม่

ตรัง - ททท.ตรัง จัดกิจกรรมและโปรโมชั่นกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ซบเซารับเทศกาลปีใหม่ หวังดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้น หลังตัวเลขหดหายไปบางส่วนจากสถานการณ์น้ำท่วมใน อ.หาดใหญ่ และจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันนี้ (10 ธ.ค.) นางสาวอิงอร คงชู ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ที่กำลังมาถึงนี้ว่า ล่าสุดยังมีอัตราการเข้าจองที่พักอยู่ที่ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยลดลงกว่าช่วงเดียวกันนี้ของปีก่อน ซึ่งมีอัตราการเข้าจองที่พักอยู่ที่ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเรือทัวร์ ซึ่งปกติจะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการในช่วงนี้วันละ 200 คน แต่ล่าสุดได้ลดลงเหลือวันละ 30 คน และมีเรือทัวร์ออกวิ่งเฉพาะบริษัทใหญ่ ๆ เท่านั้น สำหรับตัวเลขนักท่องเที่ยวที่หายไป มาจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดตรัง คือ พัทลุง และนครศรีธรรมราช ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้หดหายไปจำนวนหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าในช่วงอีกประมาณ 20 วันที่เหลือ ก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ จะมีนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ไกลๆ เช่น กรุงเทพฯ หรือในภาคกลาง ให้ความสนใจจองที่พักมายังจังหวัดตรังเพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนนักท่องเที่ยวในภาคใต้ที่หายไปบางส่วน เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายแล้ว และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของการท่องเที่ยว ททท.ตรัง จะจัดให้มีกิจกรรม Big Cleaning Day ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอนาโยง และอำเภอย่านตาขาว ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งจัดกิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาด ณ Sunset beach เกาะกระดาน ชายหาดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหาดที่ดีที่สุดในโลกด้วย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง
นอกจากนั้น ช่วงวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2569 ททท.ตรัง ยังเตรียมจัดโปรโมชั่นสำหรับที่พักที่ได้มาตรฐานด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 21 แห่ง ด้วยการมอบคูปองส่วนลดให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าพักคืนละ 200 บาท เพียงแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องลงเรือไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดตรัง เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวรับเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลแห่งความรัก
จากนั้น ช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 10 เมษายน 2569 จะจัดโปรโมชั่นมอบคูปองส่วนลดที่พักคืนละ 200 บาท เพียงแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเข้าพักไม่น้อยกว่า 2 คืน รวมทั้งจัดโปรโมชั่นมอบคูปองส่วนลดให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปใช้บริการในร้านของฝาก-ของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือแม้แต่รถตุ๊กตุ๊ก เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวรับเทศกาลแห่งความรัก และเทศกาลสงกรานต์ ต่อไป