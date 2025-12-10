รองนายกฯ “สุชาติ ชมกลิ่น” ลงพื้นที่ชุมพร มอบสมุดประตัวให้ชาวชุมพรทำกินในที่ป่ากว่า 8 พันไร่

ชุมพร - “สุชาติ ชมกลิ่น” รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ชุมพร เร่งแก้ปัญหาที่ดินป่าไม้ ประกาศ Quick win มอบสมุดประจำตัว ให้ชาวชุมพร 8 พันกว่าไร่ ได้อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
วันนี้ ( 10 ธ.ค.68) นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบสมุดประจำตัวให้แก่ผู้ได้รับการแก้ไขปัญหา การอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยมีนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้เร่งรัดแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดินทำกินทั่วประเทศ โดยเฉพาะกรณีที่ทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทส. จึงเร่งเดินหน้าแผน Quick Win เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิอยู่อาศัยทำกินอย่างถูกต้อง พร้อมย้ำว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนต้องเดินควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
“การมอบสมุดประจำตัวครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยให้ชาวบ้านมีหลักประกันในชีวิต ขณะเดียวกันยังเป็นกลไกให้รัฐดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” นายสุชาติ กล่าว
ในพิธี นายสุชาติได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุย เนื้อที่กว่า 7,640 ไร่ เพื่อให้จังหวัดชุมพรนำไปจัดสรรเป็นที่ดินทำกินให้ชุมชน พร้อมมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ตามมติ ครม. 26 พฤศจิกายน 2561 รวม 1,098 ราย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 8,455 ไร่ ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าแซะ เมืองชุมพร และปะทิว เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น
ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันเดินหน้าภารกิจ “ดูแลประชาชนควบคู่ดูแลผืนป่า” เพื่อให้ประชาชนอยู่กับป่าได้อย่างมั่นคง เกิดความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาว