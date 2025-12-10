เพื่อนร่วมงานต่างวัย เมาจนขาดสติ ดวลมีดกัน สุดท้ายหนุ่มสุรินทร์ ถูกแทงดับ หนุ่มใหญ่ชาวหาดใหญ่หนี แต่ไม่รอด ถูกตร.ตามรวบได้

สุราษฎร์ธานี – เกิดเหตุเพื่อนร่วมงานต่างวัยชาวหาดใหญ่ วัย 61 ปี กับชาวจังหวัดสุรินทร์ วัย 42 ปี ดวลมีดกัน สุดท้ายหนุ่มสุรินทร์พลาด ถูกแทงดับ ตัวผู้ก่อเหตุหนีแต่ไม่รอด ตำรวจตามจับได้
พ.ต.อ.พรณรงค์ การอรชัย ผกก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.ยศ ชาวเรา รอง ผกก.สืบสวนนำกำลังเข้าปิดล้อมโครงการก่อสร้างบ้านจัดสรร ในพื้นที่ ม.8 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี เพื่อจับกุม นายเจริญ ณรงค์ฤทธิ อายุ 61 ปี คนงานก่อสร้าง( ช่างปูน) ชาวควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังก่อเหตุใช้อาวุธมีดพกแทง นายสุทร โพธิเงิน อายุ 42 ปี ชาวจังหวัดสุรินทร์ เสียชีวิต หน้าบ้านพักในแคมป์คนงาน ที่ตั้งอยู่ในซอยทุ่งหนองหว้า ซอย 3 ม. 8 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น.เมื่อคืนที่ผ่านมา แล้วหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านที่กำลังก่อสร้าง โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้โดยละม่อม นำตัวมาสอบสวน
โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ผู้ตายกับตนเองเป็นเพื่อนร่วมงานมีความสนิทกัน และได้ชวนกันตั้งวงกินเหล้า ส่วนผู้ตายกินเหล้าขาวส่วนตนกินเบียร์อยู่ที่หน้าบ้านพักคนงานของผู้ตาย ต่อมาผู้ตายขอยืนเงินตน 100 บาทพร้อมขับรถจักรยานยนต์ออกไปในตัวเมือง โดยตนนั่งซ้อนท้าย ผู้ตายเมาขับรถกลับที่พักไม่ถูก ตนจึงแย่งขับเองจนทำให้ผู้ตายไม่พอใจ จนเกิดเหตุชกต๋อยกันขึ้นที่ริมถนน เมื่อขับรถกลับมาถึงที่พักผู้ตายได้วิ่งเข้าห้องพักแล้วไปหยิบมีดสะปาต้ามาฟันตน จึงเกิดเหตุแย่งมีดกันขึ้น และมีดพกของผู้ตายตกลงพื้นตนจึงแย่งมาได้และแทงผู้ตายไป 2 ครั้งจนล้มลงแน่นิ่ง ตนตกใจกลัวว่าจะมีใครมาทำร้ายจึงหนีไปหลบซ่อนตัวในบ้านที่กำลังก็สร้าง และมาถูกจับได้ในช่วงสายของวันนี้
นายเจริญ ระบุว่า ก่อนหน้านี้ตนได่ลางานกลับไปบ้านเพื่อทำความสะอาดบ้านหลังจากถูกน้ำท่วมกว่า 2 เมตร และเพิ่งกลับมาทำงานได้ 2 วันก็เกิดเหตุขึ้น
ด้าน พ.ต.อ.พรณรงค์ การอรชัย ผกก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ทั้ง 2 คนเป็นเพื่อนร่วมงานกันและมีความสนิทสนมกัน สาเหตุการก่อเหตุครั้งนี้มาจากการดื่มสุราจนเมาขาดสติ จึงเป็นเหตุให้คนหนึ่งเสียชีวิตคนหนึ่งต้องติดคุก จึงเป็นเรื่องไม่ควรเกิดขึ้นเลย