พังไม่เหลือ! ร้านอาหารที่หาดแหลมโพธิ์พินาศยับจากน้ำท่วมใหญ่และคลื่นซัด

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ร้านอาหารกว่า 10 ร้าน บริเวณหาดแหลมโพธิ์ทะเล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พังพินาศจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่และคลื่นซัด เจ้าของร้านเผยเหมือนถูกสีนามิพัดถล่ม ร้านเสียหายยับ คาดต้องใช้งบกว่า 1 ล้านจึงจะกลับมาเปิดได้อีกครั้ง
วันนี้ (10 ธ.ค.) ผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ไม่เฉพาะในพื้นที่ตัวเมืองหาดใหญ่เท่านั้นที่ได้รับความเสียหาย แต่ในพื้นที่รอบนอกของ อ.หาดใหญ่ ก็ได้รับความเสียหายหนักหน่วงเช่นกัน เช่น ชายหาดแหลมโพธิ์ ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นทะเลของ อ.หาดใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อยู่ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ราว 10 กิโลเมตร และเป็นที่ท่องเที่ยวร้านอาหารชมวิวทิวทัศน์มองเห็นไปถึงเกาะยอ ก็พังพินาศไปกับเหตุการณ์น้ำท่วมเช่นกัน
โดยเฉพาะร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลาและที่ยื่นออกไปในทะเลสาบสงขลา กว่า 10 ร้าน ถูกคลื่นซัดพังเสียหายราบเป็นหน้ากลอง และเสียหายเกือบทั้งหมด เช่น ร้าน 333 ซุ่มที่นั่งของลูกค้าที่ยื่นออกมากลางน้ำพังราบ และครัวที่อยู่บนฝั่งข้าวของถูกคลื่นสูงเกือบ 1 เมตร พัดพาไป
เช่นเดียวกับ ร้านอาดัมฮาลาล ร้านฮาลลาลฟู๊ด ก็มีสภาพไม่ต่างกันถูกคลื่นซัดพังหมด แต่ก็ยังมีบางร้านที่ยังเสียหายไม่หมด เช่น ร้านครัวนายก ซึ่งมีโครงสร้างที่ยื่นออกไปในน้ำเป็นปูน ซึ่งทนทานคลื่นได้ แต่ตัวร้านที่เป็นไม้พังเสียหายไปกว่าครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้เรือที่ให้บริการลูกค้าพายเล่นในทะเลและเรือกระด้ง ที่เพิ่งเปิดให้บริการบางส่วนพังเสียหาย และต้องหยุดชั่วคราวทั้งหมด
นายเกษม กะติรัน อายุ 63 ปี ซึ่งลูกชายเปิดร้านอาหารอาดัมฮาลาลฟู๊ดที่หาดแหลมโพธิ์มาได้ 2 ปี บอกว่า เหตุการณ์นี้เหมือนกับสึนามิคลื่นสูงเกือบ 1 เมตร ซัดร้านพังหมดทั้งจากน้ำทะเลหนุนและน้ำที่ไหลมาจาก อ.หาดใหญ่ คาดว่าต้องใช้เงินซ่อมแซมร้านไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท จึงฟื้นฟูร้านให้กับมาพอเปิดได้แต่อาจจะไม่ได้ทั้งหมด โดยเฉพาะตัวร้านที่ยื่นลงไปในทะเลเพราะว่าซ่อมแซมยาก แต่ยืนยันว่าครอบครัวยังไม่ท้อจะทำต่อไป
ด้าน นายภิญโญ จิตตพงศ์ เจ้าของร้านครัวนายก บอกว่า นี้เป็นครั้งแรกที่ร้านอาหารชายหาดแหลมโพธิ์ที่มีอยู่กว่า 10 ร้านพังเสียหายเกือบทั้งหมด ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ที่ผ่านมาน้ำอาจจะสูงแต่ก็ไม่ถึงขนาดซัดร้านพัง หลังจากนี้ก็อาจจะเหลือร้านที่เปิดได้แค่ 2-3 ร้าน เพราะว่าที่เหลืออาจจะยอมปิดตัวลงเพราะว่าต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง หรือแม้แต่การซ่อมแซมร้านก็หาช่างมาทำยากมาก เพราะเป็นไม้และสร้างยื่นลงไปในทะเลสาบ
“ในส่วนที่เป็นอาคารที่อยู่บนฝั่งซึ่งเป็นพื้นที่เช่าของเทศบาลตำบลคูเต่าก็ให้ทางเทศบาลมาซ่อมแซม แต่ในส่วนที่ยื่นลงไปในน้ำต้องยอมซ่อมเอง ในส่วนของร้านตนเสียหายไปประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ตอนนี้กำลังเร่งซ่อมแซมเพื่อกลับมาเปิดขายโดยเร็วที่สุดก่อนปีใหม่ ตั้งเป้าว่าอาทิตย์หน้าราววันเสาร์ที่ 20 ธ.ค.68 นี้ก็น่าจะเริ่มเปิดร้านได้” นายภิญโญ กล่าว