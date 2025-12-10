ททท. ดัน สำเร็จ! Norse Atlantic Airways บินยุโรป–ไทย 5 เส้น ทั้งกรุงเทพฯ–ภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ททท.เผยความกลยุทธ์ Airline Focus สำเร็จ สายการบิน Norse Atlantic Airways เปิดบินเส้นทางสตอกโฮล์ม-ภูเก็ต และเส้นทางออสโล-ภูเก็ต นอกจากนั้นยังเปิดอีก 3 เส้นทางบินสู่กรุงเทพฯ
นางจิระวดี คุณทรัพย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลางและแอฟริกา ททท. กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดระยะไกลมีทิศทางการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากกลยุทธ์ Airline Focus ของ ททท. ร่วมกับพันธมิตรสายการบิน ซึ่งช่วยผลักดันการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและจำนวนที่นั่งสู่ประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ โดยการเปิดเส้นทางบินใหม่ของสายการบินสัญชาตินอร์เวย์ Norse Atlantic Airways จำนวน 5 เส้นทาง จากยุโรปสู่ประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคม 2568-เมษายน 2569
ได้แก่ เส้นทางสตอกโฮล์ม -กรุงเทพฯ, เส้นทางลอนดอน เกตวิค-กรุงเทพฯ, เส้นทางแมนเชสเตอร์-กรุงเทพฯ, เส้นทางสตอกโฮล์ม-ภูเก็ต และเส้นทางออสโล-ภูเก็ต ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยวยุโรปที่ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และตอกย้ำว่าประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในภูมิภาคดังกล่าวอย่างชัดเจน
สำหรับเที่ยวบินแรก N0 195 เส้นทางสตอกโฮล์ม – ภูเก็ตของสายการบิน Norse Atlantic Airways ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา ราชอาณาจักรสวีเดน ถึงท่าอากาศยานภูเก็ตในวันที่ 5 ธันวาคม 2568 เวลา 08.25 น. โดยมีความจุผู้โดยสาร 338 ที่นั่ง ให้บริการสัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน โอกาสนี้ นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรป ททท. ให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่น ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ต่อมาเที่ยวบินปฐมฤกษ์ N0 95 เส้นทางออสโล – ภูเก็ต ออกเดินทางจากท่าอากาศยานออสโล การ์เดอร์มอน ราชอาณาจักรนอร์เวย์ พร้อมความจุผู้โดยสาร 338 ที่นั่ง ถึงท่าอากาศยานภูเก็ตวันที่ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 14.30 น. โดยมีนางสาว สดุดี แสงนิล รองผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรป ททท. นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานภูเก็ต ร่วมต้อนรับ ทั้งนี้ เที่ยวบินดังกล่าวจะให้บริการสัปดาห์ละ 1 เที่ยวบินเช่นเดียวกัน
นอกจาก 2 เที่ยวบินดังกล่าวที่เข้ามาในเดือนธันวาคม 2568 ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ให้การต้อนรับ 3 เที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบิน Norse Atlantic Airways ประกอบด้วย เส้นทางสตอกโฮล์ม-กรุงเทพฯ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2568 ด้วยความถี่ 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์, เส้นทางลอนดอน เกตวิค-กรุงเทพฯ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2568 ด้วยความถี่ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
และเส้นทางแมนเชสเตอร์-กรุงเทพฯ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ด้วยความถี่ 1 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซึ่งนับว่า Norse Atlantic Airways เป็นสายการบินแรกที่เปิดเส้นทางบินนี้มายังประเทศไทย ทั้ง 5 เส้นทางนี้จะช่วยเสริมศักยภาพการเชื่อมต่อและรองรับดีมานด์การเดินทางของนักท่องเที่ยวยุโรปในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีและต่อเนื่องไปยังปี 2569 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยม สำหรับนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป โดยจากสถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 7 ธันวาคม 2568 นักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรเดินทางเข้าประเทศไทย 968,499 คน เติบโตร้อยละ 12.73 ขณะที่ตลาดกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียถือเป็นตลาดศักยภาพที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสวีเดนและนอร์เวย์ นักท่องเที่ยวชาวสวีเดนเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 185,580 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.52 และนักท่องเที่ยวชาวนอร์เวย์จำนวน 104,618 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.06เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
โดยปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสแกนดิเนเวียเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง ได้แก่ สภาพภูมิอากาศที่อบอุ่น อาหารไทยที่มีเอกลักษณ์ และอัธยาศัยไมตรีของคนไทย อีกทั้งยังนิยมวางแผนการเดินทางด้วยตนเอง (FIT) โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาประเทศไทยแล้ว เดินทางเพื่อการพักผ่อนในรูปแบบครอบครัว คู่รัก และนักท่องเที่ยวแบบเดินทางคนเดียว (Solo Traveler) สำหรับจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ พร้อมทั้งยังให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ แนวโน้ม การเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสแกนดิเนเวียสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพในระยะยาว โดยจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นความยั่งยืน ตลอดจนยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยให้มีคุณค่าและสมดุลในทุกมิติต่อไป