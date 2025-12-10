เผาวอด! ไฟไหม้รถตู้ยี่ห้อโฟล์คสวาเกน วอดทั้งคัน โชคดีไม่ผู้ได้รับบาดเจ็บ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ไฟไหม้ตู้ยี่ห้อโฟล์คสวาเกน ริมถนนเทพกระษัตรี ขาเข้าภูเก็ต เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัดแต่ไม่ทัน เผาวอดเสียหายทั้งคัน เจ้าของเผยต้นเหตุ เกิดจากประกายไฟที่ห้องเครื่อง โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
เมื่อเวลา 01.00 น. วันนี้ (10 ธ.ค.) ร.ต.อ.อรรถ พยายามรองสว.(สอบสวน)สภ.ถลาง ได้รับแจ้งว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ จอดอยู่ริมถนนเทพกระษัตรี ม.5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (ตรงหน้าหมู่บ้านเทพสุนทร) หลังจากรับแจ้ง จึงรายงานให้ พ.ต.อ.นิกร ชูทอง ผกก.สภ.ถลางทราบ จากนั้นได้ประสาน รถดับเพลิงเทศบาลตำบลศรีสุนทร จำนวน 2 คันไปช่วยดับเพลิง
ที่เกิดเหตุริมถนนดังกล่าว เห็นไฟกำลังลุกไหม้รถยนต์แบบรถตู้ยี่ห้อโฟล์คสวาเกน ทะเบียน ฮย-830 ภูเก็ต สีดำ อย่างรุนแรง ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เร่งฉีดน้ำสกัดเพื่อไม่ให้ลุกลาม โดยใช้เวลากว่า 10 นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงได้ ในเบื้องต้นรถคันดังกล่าวถูกไฟไหม้ทั้งคัน แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถ่ายภาพที่เกิดเหตุพร้อมยกรถไปเก็บที่สภ.ถลาง
จากการสอบถาม นายพันธ์ อายุ 50 ปี เจ้าของรถ กล่าวว่า ตามวันเวลาที่เกิดเหตุ ตนขับขี่ได้ขับรถคันเกิดเหตุ มาเพียงคนเดียว มาตามถนนเทพกระษัตรี(ขาออกเมือง) ออกจากพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต เพื่อกลับบ้านที่สี่แยกถลาง อำเภอถลาง จ.ภูเก็ต ขณะขับขี่ผ่านจุดเกิดเหตุริมถนนเทพกระษัตรีขาออก แล้วได้กลิ่นเหมือนควันไฟไหม้ออกมาภายในรถยนต์จึงได้จอดรถยนต์ลงไปมองสังเกตดูตรงเครื่องยนต์มีควันไฟออกมาและได้เกิดประกายไฟลุกไหม้ขึ้น ทำให้ไฟไหม้รถยนต์ของตน จากนั้นได้มีชาวบ้านบริเวณดังกล่าวได้นำถุงดับเพลิงมาช่วยดับ แต่ไม่สมารถดับได้เนื่องจากลุกอย่างรวดเร็ว จึงแจ้งเจ้าตำรวจสภ.ถลางประสานรถดับเพลิงมาช่วยฉีดน้ำในที่สุด
สำหรับรถยนต์คันเกิดเหตุใช้มาประมาณ 19 ปี ซื้อมาใช้งานตั้งแต่ ปี 2549 ถึงปัจจุบัน สภาพรถดัดแปลงติดแก็ส รถยนต์ไม่มีประกันภัย ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ถลางจึงเก็บรถรักษาไว้ให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานภูเก็ต มาตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดไฟลุกไหม้รถยนต์ ต่อไป