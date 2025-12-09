กรมการแพทย์ประกาศปิดภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ช่วงแรก หลัง อ.หาดใหญ่เข้าสู่ภาวะปกติ

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากเหตการณ์อุทกภัยที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กรมการแพทย์ได้รับมอบหมายมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจัดส่งบุคลาการทางการแพทย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในทันที โดยมีโรงพยาบาลสนาม ที่กรมการแพทย์รับผิดชอบและร่วมช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่รับผู้ป่วยหนักระดับสีเหลืองคือผู้ป่วยที่ต้องดูแลใกล้ชิดหรือต้องใช้ออกซิเจน โดยผู้ป่วยส่วนนี้ส่วนใหญ่มาจาก ร.พ.สงขลานครินทร์ ที่เคยเป็นผู้ป่วยสีแดง เช่น ผู้ป่วย ICU ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่อาการดีขึ้นแล้ว เพื่อแบ่งเบาภาระของ ร.พ.หาดใหญ่ที่ไม่สามารถเปิดบริการได้ และ ร.พ.สงขลานครินทร์ที่ต้องรับผู้ป่วยสีแดงจำนวนมากในขณะนั้น
นอกจากนี้ยังมีการรับผู้ป่วย ในระดับสีเขียวจากศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งในช่วงแรกมีผู้อพยพอยู่มากถึงประมาณ 1 หมื่นคน รวมทั้งการเปิดแผนกผู้ป่วยนอก เพื่อดูแลผู้อพยพในศูนย์พักพิงและผู้ป่วยที่ขาดยาจากที่อื่นๆที่ไม่สามารถเดินทางไปรับบริการในโรงพยาบาลเดิมที่เคยรับบริการได้ ซึ่งในส่วนนี้ได้รับการสนับสนุนจากทีม MERT ร.พ.วชิระภูเก็ตช่วยมาเปิด ER สนาม ทีม MCAT ของกรมสุขภาพจิตมาช่วยดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจ และ ทีมแพทย์แผนไทยของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการให้บริการในส่วนผู้ป่วยนอกนี้ด้วย และได้มีการประสานความช่วยเหลือกับทีมจากกระทรวง พม. เพื่อให้การดูแลแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสังคม
2.โรงพยาบาลสนาม สนามบินหาดใหญ่ รับดูแลผู้ป่วยที่มาจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยทำหน้าที่เป็นจุดประเมินคัดกรองและรักษาเบื้องต้น ก่อนส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ ในจุดนี้มีรถฟอกไตเคลื่อนที่พร้อมทีมฟอกไต จาก ร.พ.นพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ เข้าประจำการ นอกจากนี้กรมการแพทย์ ได้ส่งบุคลากรไปช่วยปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา รับผู้ป่วยหนัก วิกฤตที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดและตลอดเวลา เช่น หัวใจ ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบประสาทและผู้ป่วยที่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต และ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ในช่วงที่ยังมีผู้ป่วยติดค้างในโรงพยาบาลจำนวนมากก่อนที่จะอพยพผู้ป่วยออกมาได้ในเวลาต่อมา
สำหรับโรงพยาบาลสนามทั้ง 2 เเห่ง ได้เปิดให้การดูเเลรักษาผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อและผู้ประสบอุทกภัยมาตั้งเเต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ก่อนที่จะปิดบริการลง เนื่องจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิงกลับเข้าบ้านพักได้เเล้ว และโรงพยาบาลที่ถูกน้ำท่วมหลายเเห่งได้เร่งฟื้นฟู และซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย จนเปิดให้บริการประชาชนได้เเล้ว
สำหรับข้อมูลการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ผ่านมา โรงพยาบาลสนามทั้ง 2 เเห่งคือโรงพยาบาลสนาม สนามบินหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยนอกสะสม รวม 1,580 ราย ผู้ป่วยในสีเขียว 592 ราย ผู้ป่วยในสีเหลือง 72 ราย และที่หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสะเดา (ในช่วงที่กรมการแพทย์ช่วยดูแล) 12 ราย รวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต โดยรถฟอกไตเคลื่อนที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีจำนวน 38 ราย หน่วยแพทย์เดินเท้า 103 ราย
การปฏิบัติงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและเครือข่าย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง สถาบันประสาทวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบำบัดยาเสพติด (สบยช.) โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กรมต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานครั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัยให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน
ดร.นพ.กนก อุตวิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานเชื่อมประสานระหว่าง หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่อำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งได้จัด "หน่วยเคลื่อนที่ให้บริการเมทาโดนในชุมชน" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบอุปสรรคในการเดินทางในช่วงน้ำท่วม โดยให้บริการจ่ายเมทาโดน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการไม่ให้ผู้ป่วยตกหล่น จากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ จนกว่าทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ผลิตเมทาโดนได้เป็นปกติ