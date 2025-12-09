ไม่เป็นความจริง! “เลขานายก อบจ.สงขลา” แจงปมซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไม่ถึง 100 ล้าน ยันตัวเลขจริงแค่ 21 ล้าน อยู่ในแผนฟื้นฟู

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เลขาปาล์ม-เพจ อบจ.ปัดจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ 100 ล้านบาท "ไม่เป็นความจริง" รับแผนใช้น้ำยาฆ่าเชื้อมีจริง แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในแผนงบฟื้นฟูน้ำท่วม งบ 21 ล้านบาท
วันนี้ (9 ธ.ค.) เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงในโลกออนไลน์ หลังเพจ CSI LA โพสต์ข้อความระบุว่า “วงในแจ้งมา ล่าสุด เลขาปาล์ม เลขานายกอบจ.สงขลา จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ 100 ล้าน แต่ต้นทุนไม่น่าถึง 30 ล้าน” ทำให้เกิดการโจมตีในวงกว้างและถูกตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบฟื้นฟูน้ำท่วม
ล่าสุด นายอนุวัฒน์ พรมสวัสดิ์ หรือ “เลขาปาล์ม” เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ชี้แจงเรื่องนี้ว่า ข้อมูลงบน้ำยาฆ่าเชื้อ 100 ล้านบาท ไม่เป็นความจริง แผนใช้น้ำยาฆ่าเชื้อมีอยู่จริง แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในแผนงบฟื้นฟูน้ำท่วมวงเงิน 530 ล้านบาท ที่ อบจ.สงขลาจัดทำเสนอสำนักงบประมาณ โดยในแผนดังกล่าวมีงบประมาณสำหรับงานขจัดกลิ่นเหม็นและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพียง 21 ล้านบาทเท่านั้น ไม่ใช่ 100 ล้านบาทตามที่ถูกกล่าวหา
สำหรับจุดที่จะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อ มีทั้งหมด 3 พื้นที่หลัก ได้แก่1.พื้นที่กำจัดขยะ เกาะแต้ว 2.จุดพักขยะชั่วคราว แยกสะพานดำ และ 3.พื้นที่พักขยะ เกาะหมี คลองแห
"ขอยืนยันว่าการดำเนินงานทั้งหมดยังอยู่ในขั้นตอนวางแผน ยังไม่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้างใดๆ และยังไม่มีผู้รับจ้าง เนื่องจากต้องรอผ่านขั้นตอนความเห็นชอบงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลาง" นายอนุวัฒน์ กล่าว
นายอนุวัฒน์ กล่าวว่า ขอฝากเตือนประชาชนให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวสารก่อนเชื่อหรือแชร์ เพราะปัจจุบันมีข่าวลวงจำนวนมากในสื่อออนไลน์ บางเพจอาจมีผลประโยชน์ทางการเมืองแอบแฝง พร้อมเปิดกว้างให้ประชาชนสอบถามโดยตรงหากต้องการข้อมูลที่ถูกต้องจาก อบจ.สงขลา
นายอนุวัฒน์ กล่าวว่า การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจำเป็นต้องทำต่อเนื่องทุก 7 วัน หรือเมื่อมีปัญหากลิ่นเหม็นและแมลงเพิ่มขึ้น โดยมุ่งลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม ซึ่งภารกิจเร่งด่วนในเวลานี้คือการเคลื่อนย้ายขยะไปยังพื้นที่เกาะแต้วให้เร็วที่สุดเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้แก่ชาวหาดใหญ่
ด้านเพจทางการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ออกประกาศยืนยันอีกครั้งว่า ข้อมูลการซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ 100 ล้านบาท “เป็นเท็จ” พร้อมเผยรายละเอียดแผนฟื้นฟูเมืองหลังน้ำท่วมในกรอบวงเงิน 530 ล้านบาท แบ่งการดำเนินงาน 5 หมวด ได้แก่ การเก็บขยะ การขนขยะ การขจัดกลิ่นเหม็น การทำความสะอาด และค่าใช้จ่ายจำเป็นต่าง ๆ
สำหรับงบประมาณในการขจัดกลิ่นเหม็นพื้นที่สาธารณะและจุดพักขยะทั้งสามจุด อบจ.สงขลาได้ตั้งกรอบไว้ 21 ล้านบาท ครอบคลุมงานกำจัดกลิ่นในบ่อขยะ 16 ไร่ จุดพักขยะ ต.หาดใหญ่ 5 ไร่ ต.คลองแห 10 ไร่ และพื้นที่บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบ
อบจ.สงขลาย้ำว่า ตัวเลข 100 ล้านบาทไม่ปรากฏในแผนงานใด ๆ และขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้