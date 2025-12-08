สว.หวั่น "หาดใหญ่" กลายเป็นแหล่งเชื้อโรคหลังขยะยังล้นเมือง การเก็บล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สว.สายสื่อมวลชนหวั่นหาดใหญ่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค หลังขยะยังล้นเมือง การเก็บขยะล้าช้าไม่เป็นไปตามแผน ขณะที่ฝนละลอกใหม่จะตกหนักในในวันที่ 14 ธ.ค. แต่คูคลอง เต็มไปด้วยขยะ-ดินโคลน อาจจะทำให้น้ำท่วมอีกครั้ง
วันนี้ (8 ธ.ค.) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภาสายสื่อมวลชน กล่าวว่า การเก็บขยะที่ล้นเมืองหาดใหญ่หลังน้ำลด ไม่เป็นไปตามแผน รวมทั้งการประเมินขยะที่ผิดพลาดว่ามีขยะ 100,000 ตัน แต่ผู้รู้ผู้ปฏิบัติงานในบาลนครหาดใหญ่กล่าวว่า ขยะในหาดใหญ่มีถึง 1 ล้านตัน และเข้าสู่วันที่ 8 แล้ว การเก็บขยะยังเก็บได้ไม่ถึง 30% เพราะเน้นเก็บที่ถนนสายหลัก แต่ยังไม่ได้เก็บในชุมชนต่างๆ ซึ่งมีอยู่ถึง 103 ชุมชน ขณะนี้เริ่มมีฝนตกลงมา ขยะส่งกลิ่นเหม็น และเมื่อถูกแดดเผาส่วนบนกลายเป็นฝุ่นละอองที่ถูกลมพัดไปทั่ว ในขณะที่ผู้คนใน หาดใหญ่ ส่วนใหญ่มีการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรค และปริมาณขยะที่ยังกองพะเนินเทินทึกในถนนสายรอง ในชุมชนต่างๆ ที่เหลืออีก 70% จะกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคขนาดใหญ่หากการจัดเก็บขยะยังล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
"ปัญหาอุปสรรคในการเก็บขยะมูลฝอย มาจากเจ้าของบ้านเรือนเพิ่งจะเข้าไปทำความสะอาด เพราะเพิ่งจะมีน้ำประปา 100% ดังนั้นเมื่อผู้รับเหมาเก็บขยะเสร็จแล้ว ในวันรุ่งขึ้น ขยะจะถูกนำมากองเต็มถนนอีกครั้ง ถนนบางสายผู้รับเหมาต้องเก็บถึง 4 ครั้ง จึงจะแล้วเสร็จ และหน่วยงานของรัฐ ที่เข้าไปดำเนินการเก็บขยะขาดเครื่องจักรกลขนาดเล็กที่จะเข้าไปเก็บขยะในถนนที่เป็นตรอก ซอกซอย แผนการเก็บขยะที่ผิดพลาดทำให้การจราจรติดขัด เพราะขยะเป็นอุปสรรคในการเดินรถ"
นายไชยยงค์ กล่าวว่า ในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าในวันที่ 14 ธ.ค. จะเป็นช่วงของฝนตกหนักในพื้นที่ของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แต่ในคู คลอง ทั้งหมด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ขณะนี้เต็มไปด้วย ขยะมูลฝอย และ ดินโคลน หากมีปริมาณน้ำฝนที่มาก จะทำให้เกิดน้ำท่วมหาดใหญ่อีกครั้ง จึงขอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ หลังการยกเลิกการใช้ พรก.ฉุกเฉิน เร่งแก้ปัญหา และให้ดูสภาพของข้อเท็จจริงของ ขยะที่มีจำนวน 1 ล้านตัน ไม่ใช่ 150,000 ตัน ตามที่กล่าวอ้าง
วันนี้ ประชาชนในเทศบาลนครหาดใหญ่ มีน้ำประปา มีไฟฟ้า เกือบ 100 % ก็จริง แต่บ้านเรือนจำนวนมาก ยังไม่ได้มีการเก็บกวาดขยะทำความสะอาดบ้าน และที่เก็บกวาดไปแล้วก็ยังเปิดร้านค้าไม่ได้ เพราะขยะยังกองอยู่หน้าบ้าน ส่งกลิ่นเหม็น หากไม่มีการ จัดการ ที่ถูกต้อง ขยะใน หาดใหญ่ จะกลายเป็นแหล่งกระจายเชื้อโรค และเป็น ระเบิดเวลา ที่ทำให้ประชาชนออกมา เคลื่อนไหว จากความเดือดร้อนในครั้งนี้