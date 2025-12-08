สมาคมนักข่าว จ.สุราษฎร์ จับมือเอกชน ทน.สุราษฎร์ ส่งมอบสิ่งของ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สุราษฎร์ธานี - นายกสมาคมนักข่าว จ.สุราษฎร์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และ องค์กรภาคเอกชนประชาชน ส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภคพร้อมสิ่งของที่จำเป็น ช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ หาดใหญ่ และ จ.ยะลา
ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 68 นายมงคล ทาหอม นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวพรพิมล มั่นฤทัยผู้บริหารศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมได้มอบหมายให้ผู้บริหารศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ เทศบาลนครสุราษฎรัธานี และ องค์กรภาคเอกชนประชาชน นำเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมสิ่งของที่จำเป็น จำนวนกว่า 1,000 ชุด น้ำดื่ม กว่า 2,000 ขวด พร้อมด้วย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ผ้าขนหนู ผ้าห่ม มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย ในชุมชนบางแฟบพัฒนา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา และผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา
ซึ่งชาวบ้านในชุมชนบางแฟบพัฒนา ม. 2 ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่บอกว่า ในพื้นที่มีน้ำท่วมสูงกว่า 2 เมตร ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องช่วยเหลือตนเอง หลังเกิดเหตุ มีภาคเอกชนทะยอย ได้นำสิ่งของมาช่วยเหลือบางส่วน อย่างไรก็ตามหลังน้ำลด ขยะส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดการ ยังกองอยู่ริมถนนจำนวนมาก และ อาจเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรค จึงยากให้หน่วยงานภาครัฐเร่งช่วยกำจัดโดยเร็ว