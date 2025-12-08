กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเบตงร่วม big cleaning day เร่งฟื้นฟูหาดใหญ่

ยะลา - กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเบตงที่ 3 ร่วม big cleaning day เร่งฟื้นฟู ทำความสะอาด เก็บขยะ และเคลียร์พื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขณะที่ชาวหาดใหญ่ขอบคุณ อส.ที่มาช่วยฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่
วันนี้ (8 ธ.ค.) นายอิสสะมาแอ ยาโกะ นายอำเภอเบตง นาย กิตติภณ เปรมรัชชานนท์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง มอบหมายให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเบตงที่ 3 ปฏิบัติภารกิจสำคัญ ทำความสะอาดbig cleaning day บริเวณโรงเรียนคุณธรรมวิทยา ถนนราษฎร์อุทิศ เขต 8 บริเวณแยกสัจจกุล บริเวณถนนพลพิชัย บริเวณชุมชนตลาดกิมหยง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเร่งฟื้นฟู ทำความสะอาด เก็บขยะ และเคลียร์พื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนชาวหาดใหญ่กลับมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติหลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เริ่มคลี่คลาย
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ big cleaning day ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้มีชาวหาดใหญ่กล่าวแสดงความชื่นชมและขอบคุณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และ อส .เป็นอย่างมาก ที่มาช่วยฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่และขอโทษแทนผู้นำที่ทำตัวไม่น่ารักก่อนหน้านี้
นายอิสสะมาแอ ยาโกะ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า ภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ในครั้งนี้ ทางอำเภอเบตง ได้จัดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเบตงที่ 3 จำนวน 40 นาย ร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา 250 นาย ร่วมทำความสะอาด big cleaning day เมืองหาดใหญ่ และสิ่งสำคัญคือ การมีระเบียบวินัย การช่วยเหลือประชาชนให้เต็มที่ เป็นการเพื่อแสดงออกถึงความมีน้ำใจ ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยซึ่งกันและกัน เบื้องต้น คาด 1 สัปดาห์ ในการฟื้นฟูและช่วยเหลือ แต่อย่างใดก็ตามจะมีการประเมินสถานการณ์ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย