สตูลบรรยากาศคึกคักวันแรกเปิดรับสมัครนายกและสมาชิก อบต.

สตูล - จังหวัดสตูลเปิดรับสมัครนายกและสมาชิก อบต. วันแรกคึกคัก โดยมีผู้สมัครชูนโยบายเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเป็นนโยบายหลัก และประชาชนมาร่วมให้กำลังใจ
วันนี้ (8 ธ.ค.) ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วจังหวัดสตูล บรรยากาศวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิก อบต. เป็นไปอย่างคึกคัก หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8–12 ธ.ค. 2568 และกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 11 ม.ค. 2569 รวมทั้งหมด 30 แห่ง 330 หน่วยเลือกตั้ง
โดยที่ อบต.ควนโดน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้สมัครหลายรายเดินทางมาตั้งแต่เช้าเพื่อให้ได้หมายเลขต้น ๆ ในการหาเสียง โดยทั้ง 2 ผู้สมัครหลักชูประเด็นเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเป็นนโยบายหลัก โดยมีชาวบ้านที่เดินทางมาให้กำลังใจผู้สมัครที่ตนสนับสนุน บางคนถือดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการแข่งขันทางการเมืองท้องถิ่นที่น่าจับตามองของจังหวัดสตูลในปี 2569 นี้
นายยะโกบ โต๊ะประดู่ ผู้สมัครหมายเลข 1 ระบุว่า แนวทางสำคัญคือการจัดการเส้นทางน้ำให้ไหลผ่านได้สะดวก โดยเฉพาะถนนที่ปิดกั้นทางน้ำ จะต้องมีการขุดเจาะเพื่อระบายน้ำลงทุ่งนา พร้อมยกชุมชนหมู่ 2 และหมู่ 6 เป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการน้ำที่ดี ก่อนที่หน่วยงานรัฐจะเข้าพื้นที่ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลศาสนสถานและตาดีกา เพื่อเสริมสร้างรากฐานทางศาสนาและการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่
นายวริศ มาลินี ผู้สมัครหมายเลข 2 อดีตนายก อบต. รายล่าสุด ระบุว่า การแก้ปัญหาน้ำต้องทำแบบบูรณาการทุกหน่วยงาน ทั้งท้องถิ่น ปภ. และชลประทาน เพื่อให้การจัดการเป็นระบบ พร้อมผลักดันให้ชุมชนมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน เชื่อว่านโยบาย “สมาร์ทซิตี้ท้องถิ่น” ที่ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบบริหาร จะช่วยให้พื้นที่เติบโตทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคปัจจุบัน
ขณะที่ นายสิรวิชญ์ ง๊ะสมัน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้มี อบต. 4 แห่งที่ถูกยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ได้แก่ อบต.บ้านควน อำเภอเมืองสตูล, อบต.ควนกาหลง และ อบต.ทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง และ อบต.กำแพง อำเภอละงู ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านสำคัญต่อการบริหารจัดการท้องถิ่นของจังหวัด
ผอ.กกต.สตูล ยังย้ำให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามให้ครบถ้วน เพราะหากพบว่าขาดคุณสมบัติหรือเข้าข่ายต้องห้าม อาจถูกดำเนินคดี มีโทษจำคุก 1–10 ปี ปรับ 20,000–200,000 บาท และถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนานถึง 20 ปี พร้อมแนะประชาชนให้เลือก “คนดี มีความรู้และความเชี่ยวชาญ” เพื่อบริหารพื้นที่ โดยเฉพาะการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่เพิ่งผ่านพ้นไป