“รัตน์ ภู่กลาง” อดีตแกนนำคนเสื้อแดงเมืองตรังขอลงสมัคร ส.ส.เขต 1 พรรคเพื่อไทย

ตรัง - “รัตน์ ภู่กลาง” อดีตแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงเมืองตรัง ขอลงสมัคร ส.ส.เขต 1 พรรคเพื่อไทย ย้ำเหตุผลเพราะรักเคารพ “ทักษิณ” จึงอยากอาสามาช่วยงานการเมือง โดยไม่หวังอะไรทั้งสิ้น
วันนี้ (8 ธ.ค.) “โกรัตน์” หรือ นายรัตน์ ภู่กลาง นักธุรกิจชื่อดังเมืองตรัง และอดีตแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดตรัง กล่าวว่า การเลือกตั้ง ส.ส.ที่กำลังมาถึงนี้ ตนเองมีความสนใจจะลงสมัครอีกครั้ง ในเขต 1 อำเภอเมืองตรัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีมาอย่างยาวนานแล้ว โดยก่อนหน้านี้ตนเองเคยลงสมัคร ส.ส.มาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อปี 2562 ในเขต 1 พรรคไทยรักษาชาติ แต่ต่อมาถูกศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ยุบพรรค ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งเพียงแค่ 17 วัน ทั้งที่ในครั้งนั้นตนเองมีคะแนนความนิยมค่อนข้างดี และมีโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้ง แต่ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น
ส่วนการเลือกตั้งในปี 2566 ตนเองสนใจจะลงสมัคร ส.ส.ตรัง เขต 1 ในนามพรรคเพื่อไทย แต่เนื่องจากขณะนั้นมีผู้เสนอตัวหลายคน และตนเองก็ไม่อยากจะไปแก่งแย่งอะไรกับใคร จึงได้ขอถอนตัว และมาทำงานภาคประชาสังคมแทน แต่สำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า ล่าสุดทางพรรคได้ตัดสินใจให้ตนเองลงสมัครแล้ว ซึ่งคงจะใช้กลยุทธการลงพบปะพี่น้องประชาชนตามพื้นที่ต่างๆ อย่างเต็มที่ ถึงแม้จะรู้ว่าโอกาสจะเอาชนะคู่แข่งนั้นคงยาก แต่เป็นเพราะตนรักและเคารพ นายทักษิณ ชินวัตร อย่างมาก จึงอยากอาสามาช่วยงานการเมือง โดยไม่หวังอะไรทั้งสิ้น
ทั้งนี้ เฉพาะในเขต 1 ของจังหวัดตรัง มีผู้ที่ได้ประกาศเปิดตัวลงสมัคร ส.ส.อย่างเป็นทางการแล้ว 2 คน โดยในนามพรรคภูมิใจไทย คือ นายเอกพล ณ พัทลุง หรือ นาวาแก้ว และในนามพรรคเพื่อไทย คือ นายรัตน์ ภู่กลาง ส่วนพรรคอื่นๆ ที่เหลือ อาทิ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคประชาชน ยังคงรอผลสรุปการสรรหาผู้สมัคร เนื่องจากมีผู้สนใจเสนอตัวขอลงสมัครกันพรรคละหลายคน ทำให้คณะกรรมการสรรหาจึงต้องใช้เวลาในการพิจารณากันอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุดและมีโอกาสคว้าชัยชนะได้สูงที่สุด