กรมการขนส่งฯ จัดรถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้าบริการ ปชช.นั่งฟรีรอบเมืองหาดใหญ่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ บ.ไทย สมายล์ บัส และอบจ.สงขลา จัดรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าจำนวน 5 คัน เดินรถ 2 เส้นทางรอบเมืองหาดใหญ่ ให้บริการประชาชนฟรี ตั้งแต่ 08:00 - 17:00 น. จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
วันนี้ (7 ธ.ค.) บรรยากาศที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังผ่านพ้นน้ำท่วมใหญ่ อีกปัญหาหนึ่งขณะนี้คือการเดินทางในเข้าออกในตัวเมืองหาดใหญ่ เนื่องจากเกิดปัญหารถติดตลอดทั้งวัน โดยทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม บริษัทไทยสมายล์ บัส จำกัด และ อบจ.สงขลา ได้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า จำนวน 5 คัน บริการรับส่งประชาชนฟรีตั้งแต่เวลา 08:00 - 17:00 น. เพื่อวิ่งรับ-ส่งรอบตัวเมืองหาดใหญ่ ให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกสบายมากขึ้น เนื่องจากรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของประชาชนจำนวนมากจมน้ำเสียหาย และปัญหาขยะที่กองอยู่ริมถนน พร้อมลดปริมาณรถเข้าเมืองเนื่องจากอยู่ระหว่างการฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่
สำหรับการให้บริการจะมี 2 เส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักสัญจรหลักของเมืองหาดใหญ่ คือ เส้นทางวนซ้าย เริ่มต้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ - แยกคลองหวะ - มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ - แยกสนามบินใน - สนามบินหาดใหญ่ วกกลับมายังแยกสนามบินใน - แยกสนามบินนอก - สถานีขนส่งตลาดเกษตร - แยกสะพานดำขึ้นสะพานสัจจกุล - วงเวียนน้ำพุหาดใหญ่ - แยกคอหงส์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ส่วนเส้นทางวนขวา เริ่มต้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - แยกคอหงส์ - วงเวียนน้ำพุหาดใหญ่ - สะพานสัจจกุล - แยกสะพานดำ - สถานีขนส่งตลาดเกษตร - แยกสนามบินนอก - ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ - แยกสนามบินใน - มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ - แยกคลองหวะ - เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยประชาชนสามารถเดินทางในเส้นทางดังกล่าวได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และจะให้บริการไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และเชิญชวนประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าออกในเมืองหาดใหญ่ มาใช้บริการได้ฟรี