ขนกำลังบุกจับโรงเเรมบนเกาะพะงัน 2 แห่ง เปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

สุราษฎร์ธานี - เพิ่มความเข้มในห้วงไฮซีซั่น กวดขันจับกุมพฤติกรรมชาวต่างชาติแย่งอาชีพคนไทย นอมินี รวจสอบโรงแรม 2 แห่ง พบความผิด ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยไม่ได้รับอนุญาต
ภายใต้การสั่งการของ พล.ต.ท.สิทธิชัย โล่กันภัย ผบช.ภ.8 พล.ต.ต.สุวัฒน์ สุขศรี ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ พ.ต.อ. สมบัติ ฉ่ำแสง รอง.ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.อภิชาติ จันทร์สำเร็จ ผกก.สภ.เกาะพะงัน พร้อมกำลัง เจ้าหน้าที่ ตร.กก.สืบสวน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ตม.จว.สุราษฏร์ธานี ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพะงัน
นำกลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี และ จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 5 ราย ดังนี้ Miss Dace อายุ 44 ปี สัญชาติ ลัตเวีย นางสาว นิ อายุ 45 ปี นางสาว เพชร อายุ 33 ปี โดยกล่าวหาว่า “ ร่วมกันประกอบธุรกิจโรงแรม โดยไม่ได้รับอนุญาต” และ . Mr.Zwe อายุ 35 ปี สัญชาติ เมียนมาร์ Mr.Myint อายุ 35 ปี สัญชาติ เมียนมาร์ โดยกล่าวหาว่า “ เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่แจ้งเปลี่ยนนายจ้างภายใน 15 วันนับจากวันที่เข้าทำงาน” นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะพะงัน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
โดย พ.ต.อ. ศิริชัย สุขสาตต์ รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี โฆษก ตร.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า พล.ต.ต. สุวัฒน์ สุขศรี ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี กำชับให้ หัวหน้าสถานีตำรวจ ในปกครอง ตรวจสอบ กวดขัน จับกุม สิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ ให้ประสานกำลัง ระหว่าง ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ฝ่ายปกครอง ในพื้นที่เข้าตรวจสอบสถานที่พัก ตั้งจุดตรวจกวดขัน จับกุมบุคคลต่างด้าว ที่กระทำผิดตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง การทำงานของคนต่างด้าว
และ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ให้แก่นักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้แก่ประชาชน และ นักท่องเที่ยว ในช่วงไฮซีซั่น เทศกาลปีใหม่