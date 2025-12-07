ททท.พังงากระตุ้นท่องเที่ยวปลายปี Phangnga Coffee Journey Season 4

พังงา – กลุ่มคนรักกาแฟ แห่ร่วมงาน Phangnga Coffee Journey Season 4 ในป่าสนชายหาดท้ายเหมือง กระตุ้นท่องเที่ยวช่วงปลายปี ภายใต้รูปแบบกิจกรรม Green Event
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานพังงา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการร้านกาแฟจังหวัดพังงา และอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จัดกิจกรรม Phangnga coffee journey #Season4 ที่อุทยานแห่ง ชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ขึ้นระหว่างวันที่ 6 -7 ธ.ค. ภายใต้รูปแบบกิจกรรม Green Event
ซึ่งภายในงานใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ออกร้านจำหน่ายกาแฟและขนมพื้นเมือง อาหารว่าง โดยกำหนดธีมงานมีความสอดคล้องกับพื้นที่ในแต่ละครั้งที่จัดกิจกรรม โดยมีผู้ประกอบการร้านกาแฟชื่อดังในพื้นที่จังหวัดพังงาและใกล้เคียง รวมถึงร้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ และที่พักแนวแคมป์ปิ้ง ร่วมออกบูธในแบบสโลว์บาร์ นำเสนอเมนูกาแฟและเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงของแต่ละร้าน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และมีเสียงดนตรีจากวงโฟล์คซองคอยบรรเลงเพลงเพราะๆได้อารมณ์เข้ากับการจิบกาแฟในป่าสนได้เป็นอย่างดี
นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานพังงา เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเอาใจคนรักกาแฟ ภายใต้ชื่อ Phangnga Coffee Journey #Season 4 ทุกวันเสาร์ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ เพื่อกระตุ้นความถี่ในการเดินทางเข้าสู่จังหวัดพังงา โดยวันนี้เป็นวันแรกที่จัดขึ้น (6-7 ธันวาคม 68) ที่อุทยานแห่งชาติหาดท้ายเหมืองภายใต้แนวคิด Coffee & Camping เพื่อนำเสนอการท่องเที่ยวรูปแบบ Camping ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ครั้งที่สองกำหนดจัดในวันที่ (13-14) บริเวณหาดนางทองภายใต้แนวคิด Coffee & Surf เน้นการนำเสนอเรื่องกีฬาเซิร์ฟบอร์ดซึ่งเป็นจุดที่ชาวต่างชาติเข้ามาพักเป็นจำนวนมาก และ ครั้งที่ 3 กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ (20-21)ธันวาคม ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ภายใต้แนวคิด Coffee in The Park การจัดกิจกรรมแนว Green Event เพื่อปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และยังมีส่วนลดให้กับนักท่องเที่ยวที่และโปรโมชั่นอีกมากมาย
ภายในงานมีการเก็บขยะทางทะเล การจัดจำหน่ายของที่ระลึกสุดน่ารัก ทั้งงาน Handmade และ Art toy ให้ได้แวะชมแวะช้อป ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น. ที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจเฟซบุ๊ก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงา โทรศัพท์ทมายเลข076 413 400