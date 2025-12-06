ผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยใน จ.พัทลุง

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 11.30 น. ณ โรงเรียนพนางตุง หมู่ 3 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 200 ถุง มอบแก่คณะสงฆ์และราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในโอกาสนี้ นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความปลื้มปีติในน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมี นายธราวุธ ช่วยเกิด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี
โอกาสนี้ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้แทนพระองค์ ได้นำพระราชกระแสรับสั่งแสดงความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ความตอนหนึ่งว่า “สถานการณ์ในวันนี้มีทิศทางที่ดีขึ้น เห็นได้จากรอยยิ้มของประชาชน… ในอนาคตเหตุการณ์ลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นอีก จึงขอให้ทุกคนมีกำลังใจและร่วมมือกันอย่างสมัครสมานสามัคคี ทุกอย่างจะคลี่คลายและผ่านพ้นไปได้ด้วยดี พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสฝากความระลึกถึงและความห่วงใยมายังพี่น้องประชาชนทุกคน ขอให้ทุกท่านมีความสุข และมีกำลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคและภัยต่าง ๆ ด้วยความเข้มแข็ง”
หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบถุงยังชีพ ณ โรงเรียนพนางตุง ผู้แทนพระองค์และคณะได้ เดินทางลงพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลพนงตุง อำเภอควนขนุน เพื่อนำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบเพิ่มเติมแก่ประชาชน จำนวน 8 ครีวเรือนพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างใกล้ชิด
สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดพัทลุง เกิดจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรง ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 19–23 พฤศจิกายน 2568 ส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ เกิดน้ำท่วมขังและวาตภัยเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนทั้ง 11 อำเภอประสบความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ขณะนี้สถานการณ์โดยรวมเริ่มคลี่คลาย เหลือเพียงฝนเล็กน้อยถึงปานกลางตามฤดูกาล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง