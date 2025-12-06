(ชมคลิป) ‘นายก อบจ.สงขลา’ กราบขอโทษ อส. ทั่วไทย ปมคลิปหลุดปาก "เปลืองข้าว" อ้างอารมณ์ขึ้นเพราะเร่งฟื้นฟูหาดใหญ่ สัญญาจะปรับปรุงตัว

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - "สุพิศ พิทักษ์ธรรม" นายก อบจ.สงขลา กราบขอโทษเจ้าหน้าที่ อส. ทั่วประเทศ หลังคลิปว่อนเน็ตหลุดคำพูด "เปลืองข้าว" ขณะลงพื้นที่ฟื้นฟูหาดใหญ่หลังน้ำท่วม เจ้าตัวน้อมรับผิด อ้างทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบจากความกดดันที่อยากเร่งฟื้นฟูเมืองและปัญหารถติด ยืนยันเคารพในความเสียสละ พร้อมปรับปรุงการสื่อสารและเดินหน้าทำงานร่วมกันต่อไป
วันนี้ (6 ธ.ค.) มีการกล่าวถึงกรณีที่นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารจังหวัดสงขลา พูดถึงเจ้าหน้าที่ อส.ที่มาทำความสะอาดในพื้นที่น้ำท่วมว่า มีลักษณะไม่เหมาะสม โดยในคลิปดังกล่าว นายสุพิศยืนพูดคุยกับหัวหน้างานรถกวาดถนนและดูดฝุ่น ว่า "จะบริหารตรงนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ อส. เข้าขากันก่อน หากไม่เข้าหากันไม่ได้ก็บริหารงานตรงนี้ไม่ได้ ต้องสั่ง ต้องสั่ง"
ด้านหัวหน้างานได้พูดว่า เจ้าหน้าที่โทรศัพท์มาแจ้งว่า ตอนนี้ถึงคอหงส์แล้ว ก่อนที่นายสุพิศจะพูดต่อขึ้นว่า "เนี๊ยะมันไม่เคยมาก่อนเวลาเลย กูเป็นนายกฯ กูมาก่อนมันตั้งครึ่งชั่วโมง มันลำบาก แต่กำลังพลไม่ใช่กำลังเราเป็นกำลังของจังหวัดเขา"
จากนั้น นายสุพิศได้ถามหัวหน้างาน ว่า น้ำมีพร้อมไหม ส่วนเจ้าหน้าที่ อส. ให้หัวหน้างาน บัญชาการเองเลยนะ แต่ถ้าติดขัดเดี๋ยวโทรฯ หาผมก็ได้ เลขาฯ ผมก็ได้ แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ อส. มันยึกยัก หรือ มีปัญหา ก็โทรหาผมได้เลย"
ต่อมาภาพก็ตัดมาที่นายสุพิศเดินมาตรงข้ามสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ แล้วพูดขึ้นว่า “กูว่าเปลืองข้าวเปล่าๆ อส.นี้” ก่อนจะเดินข้ามไปฝั่งตรงข้ามที่ป้ายรถเมล์และเดินเข้าไปหาหัวหน้าชุด อส. ถามหากำลังพลว่า กำลังพลเจ้าหน้าที่ อส. อยู่ที่ไหนแล้ว หัวหน้าชุด เจ้าหน้าที่ อส. ได้ตอบว่า กำลังพลเจ้าหน้าที่ อส.ได้ยืนประจำจุดที่จัดไว้แล้ว ก่อนที่นายสุพิศสั่งให้หัวหน้าชุดกำลังพลเจ้าหน้าที่ อส. พามาตรงนี้ พร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่ อส. เดินนำหน้ารถกวาดถนน เพื่อยกสิ่งของที่กีดขวางออกจากถนน ก่อนจะสั่งให้หัวหน้าชุดเร่งโทรฯ ตามกำลังพลเจ้าหน้าที่ อส. ชุดที่ 2 ที่ยืนรอสแตนบายอยู่
คลิปวิดีโอดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากและทำให้เจ้าหน้าที่ อส.ทั่วประเทศไม่พอใจในสิ่งที่นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารจังหวัดสงขลา พูดออกมา
ล่าสุดเวลา 07.00 น. วันนี้ (6 ธ.ค.) นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารจังหวัดสงขลา ได้ออกมาแถลง ‘ขอโทษเจ้าหน้าที่ อส.’ โดยใช้สถานที่องค์การบริหารจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในการแถลงข่าวขอโทษ มีใจความว่า
“นายกฯอบจ.สงขลาขอกราบขอโทษพี่น้องอาสาสมัครฯ ทุกท่าน จากเหตุการณ์ที่กระผมได้พร่ำเผลอใช้คำพูดไม่เหมาะสมออกไป สร้างความไม่สบายใจและก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในหมู่พี่น้องอาสาสมัครฯ ทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องชาวหาดใหญ่ กระผมตระหนักดีว่าคำพูดดังกล่าวไม่ควรเกิดขึ้นและไม่มีเจตนาดูหมิ่นหรือลดคุณค่าหรือทำให้เกิดความเสียใจต่อผู้ใด”
“การทำงานของพี่น้องอาสาสมัครฯ คือกำลังสำคัญในการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขพี่น้องประชาชน และกระผมเองต่างเคารพในความเสียสละของทุกท่าน กระผมขอน้อมรับข้อผิดพลาดนี้ไว้ทั้งหมด พร้อมไปปรับปรุงการสื่อสาร ปรับปรุงความจำตัวเองให้รอบคอบมากขึ้น เพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีก ซึ่งในคืนนั้นตนยอมรับว่ามีอารมณ์”
“ในวันนั้น ขบวนรถล้างถนนมีรถติดยาวเหยียดมาก ติดตั้งแต่สามแยกไฟแดงคอหงส์ เป็นปัญหาการจราจรของพี่น้องผู้ใช้เส้นทางคอหงส์ ด้วยอะไรหลายๆ อย่าง จึงทำให้ตนเองมีอารมณ์นิดนึง การพูดการจาและไม่ได้พูดหมิ่นดูแคลนเพียงแต่ว่าเป็นการเปรียบเปรย”
“กราบเรียนพี่น้องประชาชน ผมมีความมุ่งหวัง ตั้งใจ รีบเร่งเร่งด่วน เกาะติดพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องการฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ให้เสร็จโดยเร็ว นี่คือสิ่งที่ผมกังวลและตั้งใจ ผมอยากจะฟื้นการเป็นอยู่ของพี่น้องชาวหาดใหญ่ให้เร็วที่สุด ฟื้นทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิม เพราะฉะนั้น พฤติกรรมบางอย่างด้วยอารมณ์ด้วยความมุ่งหวังและตั้งใจก็ทำให้เกิดความพลาดพลั้งเผอเรอไป โดยที่ตนเองไม่ได้ตั้งใจ”
“ฝากขอโทษพี่น้องชาวหาดใหญ่ด้วยนะครับและพี่น้องชาวสงขลา ทำให้มีปมขึ้นมา เรื่องที่ผมไม่ได้ตั้งใจขอน้อมรับผิดตรงนี้ ผมก็จะทุ่มเททำงานเหมือนที่เป็นมาทั้ง 10 กว่าวันมากยิ่งกว่าเดิม เพื่อเศรษฐกิจของพี่น้องชาวใหญ่และสงขลาให้กลับมาเร็วมากที่สุด”
“ความตั้งใจจริงของ นายกฯ อบจ.สงขลา มีถูกมีผิดเป็นเรื่องธรรมดา ก็ต้องขอโทษ ถูกก็ต้องทำต่อไป ขอให้พี่น้องมั่นใจตัวผมได้เลย เป็นคนเข้าใจโลกและเหตุการณ์ทั้งหมด”
“สุดท้ายนี้ ผมขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครฯ อส.ทุกท่าน พร้อมเดินหน้าทำงานร่วมกันกับพี่น้อง อส. เพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป”
คลิปต้นเรื่อง
คลิปขอโทษ