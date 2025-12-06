มหัศจรรย์ “บ่อน้ำจืดศักดิ์สิทธิ์ในทะเล” ชาวบ้านเชื่อช่วยรักษาโรคได้ จุดท่องเที่ยวต้องห้ามพลาดบนเกาะยาวน้อย จ.พังงา

พังงา – มหัศจรรย์ “บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในทะเล 3 บ่อ ที่เกาะยาวน้อย จ.พังงา ชาวบ้านเชื่อช่วยรักษาโรคได้ เมื่อตักน้ำมาดื่มกิน กลายเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเมื่อไปเที่ยวเกาะยาว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านอันเป้า ม.7 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา มีจุดท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและมีความมหัศจรรย์หาดูได้ยาก นั่นคือ “บ่อน้ำจืด” จำนวน 3 บ่อ ที่อยู่ในทะเลริมป่าชายเลน ซึ่งเป็นบ่อน้ำจืดที่ผุดขึ้นมาให้เห็นในช่วงเวลาที่น้ำทะเลลดลงจนแห้ง ก็จะมีน้ำจืดขึ้นมาจากตาน้ำแทนน้ำเค็ม ซึ่งชาวบ้านได้นำก้อนหินมาเรียงไว้เป็นบ่อเล็กๆ รวม 3บ่อ เรียกว่า บ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูก โดยแต่ละบ่อจะมีตาน้ำแร่ธรรมชาติผุดขึ้นมา เมื่อได้ทดลองชิมแล้วก็พบว่าน้ำจืดสนิทไม่มีความเค็มเจือปน แต่เดิมนั้นชาวบ้านที่ออกไปจับปลาในทะเลจะแวะตักน้ำมาใช้ดื่มกิน และมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาถึงความศักดิ์สิทธิ์ของบ่อน้ำจืดในทะเลแห่งนี้ ทำให้กลายเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่
โดยมีเรื่องเล่าจากคนในพื้นที่ว่า ในอดีตมีผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเกิดอาการปวดเมื่อยไม่สบายและได้ฝันเห็นบ่อน้ำจืดในทะเล และในฝันนั้นมีคนแก่หลายคนยืนอ่านคัมภีร์อยู่รอบบ่อน้ำแล้วบอกว่า ให้ไปเอาน้ำที่บ่อมาดื่มแล้วจะหายปวดเมื่อย เมื่อตื่นขึ้นมาก็บอกให้ลูกหลานไปตักมาให้ดื่ม จากนั้นก็หายจากอาการปวดเมื่อยเป็นปลิดทิ้ง
จึงเกิดความเชื่อว่า น้ำในบ่อน้ำจืดในทะเลสามารถรักษาโรคให้หายได้ เมื่อข่าวแพร่กระจายชาวบ้านก็มาตักน้ำในบ่อน้ำจืดในทะเลไปดื่มกิน จนมีการบอกเล่าต่อๆกันไป ทำให้มีผู้คนเดินทางมาเอาน้ำจากบ่อน้ำแห่งนี้อยู่เป็นประจำ ซึ่งส่วนใหญ่ก่อนดื่มก็จะอธิษฐานในสิ่งที่ต้องการและมักจะประสบผลสำเร็จ ปัจจุบันทางชุมชนได้พัฒนาเป็นจุดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ ใน อ.เกาะยาว จ.พังงา
ขณะที่นักท่องเที่ยวบอกว่า อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้ดีมากกว่านี้นี้ เพราะปรากฎการทางธรรมชาติแบบนี้หาดูได้ยาก มีไม่กี่แห่งในประเทศไทย