กระบี่ ผลักดันงาน Krabi Rewild ก้าวสู่เทศกาลท่องเที่ยวระดับเรือธงของกระบี่

กระบี่ - กระบี่ผลักดันงาน Krabi Rewild ก้าวขึ้นเป็น "Flagship Festival" หรือเทศกาลท่องเที่ยวระดับเรือธงของจังหวัดกระบี่ ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่ม
จังหวัดกระบี่ ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายจัดงาน Krabi Rewild เพื่อยกระดับขึ้นเป็น "Flagship Festival" หรือ เทศกาลท่องเที่ยวระดับเรือธงของจังหวัดกระบี่ ดึง นทท.เข้าเที่ยว จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-7 ธ.ค.บริเวน เขาโต๊ะหลวง ช่องพลีซอย 6 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมี นางสาวรับขวัญ จรูญศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายชลัช ดิสถาพร ผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์ สินค้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางสาวสุรัติวดี เพชรเรียง ผู้จัดการอาวุโส สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ นายณรงค์ พรหมจิตต ผู้แทนการตลาด สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ นางสาวกัสมาพร ลิมปนพงศ์เทพ นายกสมาคมโรงแรมกระบี่ หอการค้าจังหวัดกระบี่และ YEC Krabi, นายกสมาคม ร้านอาหารกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรภาคเอกชน เข้าร่วม โดยมีนายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานภายในงานได้มีการตกแต่งร้านค้าตามแบบวิถีชุมชนท้องถิ่น โดยมีนักท่องทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจ เข้าร่วมจำนวนมาก
นางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการจัดงาน Krabi Rewild Festival กล่าวว่า งาน Krabi Rewild Festival หรือ เทศกาลกระบี่วิถีธรรมชาติ ในปีนี้ ได้จัดขึ้นต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 2 โดยเป็นการสานต่อเจตนารมณ์อันแน่วแน่จากรากฐาน "Krabi Go Green" ที่จังหวัดยึดถือมาอย่างยาวนาน มาสู่การยกระดับแนวคิดการท่องเที่ยวแบบ "ฟื้นฟู" หรือ Regenerative Tourism อย่างเป็นรูปธรรม
วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานในปีนี้ คือ การผลักดันให้ Krabi Rewild ก้าวขึ้นเป็น "Flagship Festival" หรือเทศกาลท่องเที่ยวระดับเรือธงของจังหวัดกระบี่ และเป็น "Krabi Prototype" ในมิติของการจัดงานเทศกาลที่ยั่งยืนระดับประเทศ โดยงานได้ออกแบบ พื้นที่กิจกรรมภายใต้ 3 หัวใจหลัก คือ การเคารพวัฒนธรรม (Honouring Culture), การเชิดชูธรรมชาติ (Celebrating Nature) และ การรวมพลังชุมชน (Uniting People) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายแก่ผู้มาเยือน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ความพิเศษของปีนี้คือการ "ผนึกกำลังชุมชน" (Join Force Community) ที่เข้มข้น ยิ่งขึ้นได้ระดมความร่วมมือจากศิลปิน ชุมชน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และนักอนุรักษ์ เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และที่สำคัญ ยังคงรักษามาตรฐานการเป็น Zero Waste Festival อย่างเคร่งครัด เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าความสนุกสนานรื่นเริง สามารถดำเนินควบคู่ ไปกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์
ความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดพลังสนับสนุน จากพันธมิตรที่สำคัญ อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ สมาคมร้านอาหารจังหวัดกระบี่ คณะผู้จัดงาน ณ สุข เวลเนส รีสอร์ท องกรณ์ NaturemindEd ทีมงาน KFEC และผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์นี้ให้เกิดขึ้นจริง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การรวมตัวกันในวันนี้ จะไม่จบลงเพียงแค่ การเฉลิมฉลอง แต่จะนำไปสู่การตกผลึกทางความคิด เพื่อสร้าง "พิมพ์เขียว" (Blueprint) แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน มอบให้แก่จังหวัดกระบี่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการฟื้นสร้างและดูแลบ้าน ของเราต่อไป