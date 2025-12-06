กมธ.การทหารฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569”

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสัมมนา B1-1 ชั้น B 1 อาคารรัฐสภา (สส.) คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่งคงของรัฐ วุฒิสภา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569” โดยมี พลเอก สวัสดิ์ ทัศนา ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่งคงของรัฐ เปิดการสัมมนา นายธนัชญพงศ์ วงศ์มุลาลี กรรมาธิการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการ นักวิชาการ บุคคลในวงงานรัฐสภา และสื่อมวลชนเข้าร่วมสัมมนา
.
พลเอก สวัสดิ์ ทัศนา กล่าวก่อนจะเข้าสู่การสัมมนาว่า คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ตระหนักถึงความจำเป็นสำคัญอย่างยิ่งของสถานการณ์บ้านเมืองและสถานการณ์โลกในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนยากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบริบทของนิติสงครามและภูมิรัฐศาสตร์หรือภัยพิบัติขนาดใหญ่ ทั้งจากธรรมชาติและน้ำมือของมนุษย์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง รวดเร็ว ซึ่งประเทศไทยของเรามีความจำเป็นต้องยืนหยัดบนขาของตนเองให้ได้ด้วยการสร้าง ความพร้อมในทุกด้านรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดจนการรักษาดุลยภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยและศักดิ์ศรีของชาติ โดยเฉพาะในฝ่ายทหารและฝ่ายความมั่นคง เพราะฉะนั้น การกิจของคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรมาธิการทั้ง 3 คณะ และบุคลากรในวงงานคณะกรรมาธิการการทหารฯ ทุก ๆ ท่านเปรียบเสมือนดั่งเครื่องจักรกลสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจการทหารและความมั่นคงของชาติ การสัมมนาในวันนี้ จึงไม่ใช่เพียงการมานั่งฟังบรรยาย แต่คือเวทีแห่งการ "ร่วมคิด ร่วมทบทวน และร่วมกำหนด" อนาคตการทำงาน การถอดบทเรียนการทำงานในปี 2568 ที่ผ่านมา และร่วมกันกำหนด "เป้าหมายอัจฉริยะ" หรือ SMART Goal ที่ชัดเจน วัดผลได้ และทำได้จริง สำหรับปี 2569 รวมถึงการวาง "หมุดหมาย" หรือ Key Milestones เพื่อตรวจสอบทิศทางการทำงานได้ตลอดเส้นทาง
.
สำหรับการสัมมนาครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “STAR STEMS กับการวางแผนงานของคณะกรรมาธิการ” โดย พลเอก พหล สง่าเนตร ประธานกรรมการมูลนิธิสตาร์สะเต็มส์เพื่อสันติสุขยั่งยืน หลังจากนั้นมีการแถลงแผนงานของคณะอนุกรรมาธิการด้านกิจการทางทหาร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด ระเด่นอาหมัด ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พลตรี ดร.ก้อง ไชยณรงค์ อนุกรรมาธิการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลานุการ
.
ในช่วงบ่ายมีการแถลงแผนงานของคณะอนุกรรมาธิการด้านกิจการทางทหารด้านไซเบอร์ฯ โดย ร้อยตำรวจเอก ฉลอง ทองนะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ นาวาอากาศเอกหญิง อัจฉรา นุตตะโร ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ และพลอากาศเอก สุพิจารย์ ธรรมวาทะเสรี อนุกรรมาธิการ และการแถลงแผนงานของคณะอนุกรรมาธิการกิจการทางทหารแบบองค์รวม โดยนายสมบูรณ์ หนูนวล ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พลเอก นักรบ บุญบัวทอง รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ และรองศาสตราจารย์วันชัย ปานจันทร์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ โดยการทบทวนแผนและผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อระบุประเด็นแก้ไขและกำหนดทิศทางใหม่ในการดำเนินงาน โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ กำหนดเป้าหมายอัจฉริยะ (Smart Goal) และหมุดหมาย (Key Milestones) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ต่อไป