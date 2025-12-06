เสียหายนับแสนล้าน! น้ำท่วมหาดใหญ่กระทบประชาชน 8 หมื่นครัวเรือน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่แตะ 1 แสนล้านบาท คืบหน้าเรื่องของการฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ทั้งเรื่องของขยะ การช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้าน และเรื่องของความเสียหายด้านเศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่
วานนี้ (5 ธ.ค.) ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ในส่วนของปัญหาขยะซึ่งประเมินจากกันจัดเก็บทั้งของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆขยะท้้งเมืองหาดใหญ่น่าจะมากถึง 1 ล้านตัน และต้องใช้เวลาในการเก็บจนหมดและเข้าสู่ภาวะปกติถึง2เดือน และจนถึงตอนนี้ก็เก็บขยะไปได้เพียง20เปอร์เซ็นของเมืองเท่านั้น
ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนตอนนี้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดตั้งครัวชุมชน ทั้ง103 ชุมชน โดยมอบเงินให้ชุมชนละ 5 หมื่นบาทเพื่อนำไปจัดหาอาหารแจกจ่ายประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
ส่วนทางด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจจะนัดหารือกับทางหอการค้า สมาคมโรงแรมและองค์กรต่างๆ เพื่อรวบรวมปัญหาและแนวทางการช่วยเหลือภาคธุรกิจในเมืองหาดใหญ่ทั้งระบบเสนอต่อรัฐบาล โดยเฉพาะเรื่องของเงินทุนที่จะนำมาตั้งต้นธุรกิจใหม่เช่นเอสเอ็มแอลเพื่อให้หาดใหญ่เดินต่อไปได้
"ถ้าจะให้ประเมินความเสียหายด้านเศรษฐกิจทั้งระบบจากน้ำท่วมครั้งนี้ส่วนตัวคิดว่าน่าจะถึงแสนล้าน เฉพาะแค่รถยนต์ที่จมน้ำอย่างเดียวก็แตะหมื่นล้านยังไม่รวมถึงสถานประกอบการร้านค้าทั้งรายเล็กและรายใหญ่รวมถึงบ้านเรือนของประชาชนในหาดใหญ่ที่มีอยู่ 8 หมื่นครัวเรือน"