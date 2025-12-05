"ป่าตอง" พร้อมรับนักท่องเที่ยวไฮซีซันนี้ นายกป่าตองเผย เน้นดูแลความปลอดภัย-อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เทศบาลเมืองป่าตอง พร้อมรับนักท่องเที่ยวไฮซีซันนี้ เน้นดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวก คาดปีนี้คึกคักกว่าปีที่แล้วพร้อมจัดงานเปิดหาด 19-21 ธ.ค.นี้ ประกาศความพร้อมของป่าตองและภูเก็ต
นางลลิตา มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังหาดป่าตอง แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก ในช่วงไฮซีซันที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในปีนี้ ว่า เทศบาลเมืองป่าตองมีความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังหาดป่าตอง ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตลอดทั้งปีนี้ แต่ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซันนั้น จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาคึกคักที่สุด ในส่วนของเทศบาลเมืองป่าตอง ได้เตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทั้งบริเวณชายหาด และจุดท่องเที่ยวอื่นๆ ของหาดป่าตอง เรามีทีมเทศกิจ ทีมไลฟ์การ์ด และทีมที่ดูแลช่วงกลางคืน ค่อยดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
และโดยเฉพาะในส่วนของซอยบางลา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืน เป็นไนท์ไลฟ์ของป่าตองนั้น เทศบาลยังคงคอนเซ็ปต์เดิมที่ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ คือ การดูแลความปลอดภัยและความสะอาดตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทางเทศบาลก็ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงในส่วนของ ถนน ทางเท้า ไฟฟ้าส่องสว่าง มีการเพิ่มแสงสว่างที่หน้าหาด ถนนที่มีชำรุดก็ได้มีการซ่อแซมเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว รวมไปถึงในส่วนของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือ CCTV ได้มีการติดตั้งไปแล้วในส่วนของป้อมตำรวจหน้าซอยบางลา ในซอยบางลา และได้ติดตั้งเพิ่มบริเวณหน้าหาด ตั้งแต่สะพานคอรัลมาจนถึงหน้าป้อมตำรวจซอยบางลา และตามแยกต่างๆ รวมไปถึงกำลังทำโครงการเพิ่มที่จะติดตั้งอีก 5 จุด ตามชุมชนต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ป่าตองทั้งหมด
นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ยังกล่าวถึงภาพรวมนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซันนี้ ว่า คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาจำนวนมาก และน่าที่จะคึกคักกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน ซึ่งจะสังเกตุเห็นว่าตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมเป็นต้นมา บริเวณชายหาดมีนักท่องเที่ยวมานอนอาบแดด ทำกิจกรรมต่างๆ คึกคักทุกวัน
อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 19-21 ธ.ค.นี้ ทางเทศบาลจะจัดงานเปิดหาด หรือ งานเปิดฤดูการท่องเที่ยวหาดป่าตอง เพื่อประกาศให้นักท่องเที่ยวทั้งโลกได้รับรู้ว่าป่าตองและภูเก็ตพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซันนี้ โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 19 ธ.ค.นี้ มีกิจกรรมากมายตลอดการจัดงาน ขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่ กิจกรรมความบันเทิง และร้านค้า เป็นต้น