วิกฤตขยะภูเก็ตยังหนัก ปลายปีนี้พุ่งทะลุ 1,400 - 1,500 ตันต่อวัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - วิกฤตขยะภูเก็ตยังหนัก ปลายปีนี้พุ่งทะลุกว่า 1,400 ตันต่อวัน ในขณะที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรับได้วันละ 500 ตัน ผู้ว่าฯภูเก็ตเปิดโต๊ะหารือจัดการปัญหาขยะเตรียมประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ชี้ไม่ได้ข้อสรุปให้แต่ที่บริหารขยะเอง
.
สำหรับปัญหาขยะของจังหวัดภูเก็ตนับวันยังมีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีจำนวนมาก ทำให้การกำจัดขยะทำได้ไม่ไหมด ล่าสุด นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เปิดโต๊ะหารือร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตนำโดย นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หาเพื่อหารือแนวทาง และเร่งกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ของศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต ที่ปัจจุบันสามารถรองรับปริมาณขยะได้จำกัด
.
โดยนายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่าว่า ช่วงปลายปีนี้คาดว่าปริมาณขยะในจังหวัดจะเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ อาจสูงถึง 1,400–1,500 ตันต่อวัน ในขณะที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยมีเตาเผารองรับเพียง 500 ตันต่อวันเท่านั้น ส่วนขยะส่วนที่ล้นจากการกำจัดของเตาเผาต้องนำไปฝังกลบ ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแม้จะขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ช่วยลดขยะตั้งแต่ต้นทาง แต่ยังไม่ได้รับความร่วมมือเพียงพอ ยังมีปริมาณขยะที่ไหลเข้ามาที่เตาเผาขยะจำนวนมาก
.
อย่างไรก็ตามหลังฟังรายงานจากทางเทศบาล นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดเข้าใจสถานการณ์และเห็นถึงข้อจำกัดที่เทศบาลนครภูเก็ตต้องรับภาระภายใต้ศักยภาพที่มีอยู่ จำกัด โดยตนมีแผนที่จะนั่งโต๊ะเป็นประธานคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตด้วยตนเอง พร้อมมอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดออกหนังสือเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 19 แห่งเข้าร่วมประชุมกลางเดือนธันวาคมนี้ โดยย้ำว่าต้องเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจเท่านั้น เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
ทั้งนี้ ทราบว่ายังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 10 แห่ง ที่ยังไม่ลงนามบันทึกข้อตกลงปรับอัตราค่ากำจัดขยะกับเทศบาลนครภูเก็ต แม้ว่าจะไม่ได้ปรับราคาเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี 2552 หากไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ อาจต้องพิจารณามาตรการให้แต่ละท้องถิ่นบริหารจัดการขยะของตนเอง เพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ศูนย์กำจัดในเขตเมือง โดยจังหวัดภูเก็ตย้ำว่า การแก้ไขปัญหาขยะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การบริหารจัดการของจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในระยะยาว