นักท่องเที่ยวอินเดียป่วย แต่ไม่ยอมกลับประเทศ สุดท้าย ตร.ท่องเที่ยวเกลี่ยกล่อม จนยอมเดินทางกลับ

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจท่องเที่ยวรุดช่วยชีวิต ! นักท่องเที่ยวอินเดียป่วยโรคประจำตัว และ ปฏิเสธไม่ขอกลับ ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่เกลี่ยกล่อมพร้อมประสานญาติบินมารับตัวกลับประเทศอย่างปลอดภัย ด้านญาติขอบคุณ ตร.ที่ช่วยติดตามจนพบตัว
พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน เข้าให้ความช่วยเหลือ และ ติดตามนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่ญาติขาดการติดต่อไปหลายวัน และ มีอาการป่วยด้วยโรคประจำตัว จนสามารถนำตัวส่งกลับประเทศได้อย่างปลอดภัย สร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเป็นอย่างยิ่ง
โดย พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวประจำเกาะพะงัน ได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ผ่านสายด่วน 1155 บช.ทท ให้ช่วยติดตามค้นหา Mr. Harsh อายุ 32 ปี สัญชาติอินเดีย ซึ่งทางญาติได้เดินทางมาที่หน่วยบริการตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน เพื่อขอความช่วยเหลือ เนื่องจากขาดการติดต่อกับ Mr. Harsh มาหลายวัน และ ทราบว่าเจ้าตัวมีอาการป่วยด้วยโรคประจำตัวคือ หัวใจเต้นไม่เสถียร
จากการตรวจสอบข้อมูลของตำรวจท่องเที่ยว พบว่า Mr. Harsh ได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 และ ได้เดินทางออกจากโรงแรมไปตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2568 โดยไม่ได้กลับเข้ามาพักอีก ญาติจึงมีความกังวลและต้องการพาตัวกลับประเทศอินเดีย
เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวจึงได้เร่งดำเนินการออกค้นหา ประชาสัมพันธ์ตามโรงแรมต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทีมแยกกันค้นหาอย่างเต็มที่ จนกระทั่งสามารถพบ Mr. Harsh นั่งเหม่อลอยอยู่บริเวณชายหาดริ้น หมู่ 6 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จึงได้นำตัวกลับมายังที่พัก
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า Mr. Harsh มีปัญหาภายในครอบครัว จึงไม่ได้ติดต่อกลับหาญาติ ประกอบกับมีอาการของโรคประจำตัวร่วมด้วย เจ้าหน้าที่ได้ประสานให้ญาติของนักท่องเที่ยวเดินทางมารับตัว แต่ในเบื้องต้น Mr. Harsh ไม่ยินยอมเดินทางกลับ เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว จึงได้เข้าเจรจาพูดคุยกล่อม จนในที่สุด Mr. Harsh ยินยอมเดินทางกลับบ้านพร้อมญาติที่มารับ โดยมีทีมแพทย์จากกองทัพอินเดียเดินทางมาร่วมรับด้วย
โดยตำรวจท่องเที่ยวได้อำนวยความสะดวก รับ-ส่ง นักท่องเที่ยวและญาติรวม 3 คน ไปขึ้นเรือที่ท่าเรือหัวเทียนบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน พร้อมทั้งประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวประจำเกาะสมุย อำนวยความสะดวกในการรับตัวและนำส่งสนามบินเกาะสมุย เพื่อบินกลับประเทศอินเดียต่อไป
ทางสถานเอกอัครราชทูตและญาติของนักท่องเที่ยวคนดังกล่าว ได้กล่าวขอบคุณตำรวจท่องเที่ยวที่ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นทูตประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวอินเดียให้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีความปลอดภัยและมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ด้าน พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. ได้กำชับไปยังหัวหน้าสถานีตำรวจท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนำร่องและพื้นที่ใกล้เคียง ให้ดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่ 109% ให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างเต็มความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นชาติใด เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นนี้อย่างจริงจัง