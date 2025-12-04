“สรรเพชญ” ผนึกกำลัง เทศบาลนครสงขลา เยาวชนหลายสถานศึกษา ร่วมฟื้นฟูเมืองเก่าสงขลาหลังน้ำท่วมใหญ่

วันนี้ (4 ธันวาคม 2568) นายสรรเพชญ บุญญามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา จัดกิจกรรม “รวมใจเยาวชน ฟื้นฟูเมืองเก่าสงขลา” เพื่อเร่งคืนความสะอาดและความสวยงามให้พื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ หลังได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา
กิจกรรมครั้งนี้มีเยาวชนจากหลายสถานศึกษาเข้าร่วมอย่างคึกคัก อาทิ
– โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
– โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.)
เยาวชนและอาสาสมัครร่วมกันเก็บขยะ ล้างถนน และทำความสะอาดในย่านเมืองเก่าสงขลาอย่างทั่วถึง เพื่อให้เมืองกลับมาพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัด
นายสรรเพชญกล่าวว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการฟื้นฟูพื้นที่แต่ยังสะท้อนพลังของคนรุ่นใหม่ที่ลุกขึ้นมาช่วยบ้านเมืองในยามวิกฤต พร้อมเดินหน้าทำให้สงขลากลับมามีชีวิตชีวาเช่นเดิม นายสรรเพชญ กล่าว