จนท.เร่งเคลียร์ชั้น 1 รพ.หาดใหญ่ คาด 1 สัปดาห์กลับมาให้บริการ ปชช.ได้

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จนท.หลายหน่วยงานเร่งเคลียร์พื้นที่บริเวณชั้น 1 โรงพยาบาลหาดใหญ่ คาดต้องใช้เวลาอีกราว 1 สัปดาห์ จะสามารถกลับมาให้บริการประชาชนได้ และได้พบ 2 นักขับ ฮ. ที่ช่วยเหลือเด็กเคสฉุกเฉินในวันน้ำท่วมได้ทันท่วงที
วันนี้ (4 ธ.ค.) บรรยากาศที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ขณะนี้เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยกำลังเร่งกู้เคลียร์บริเวณชั้น 1 ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ที่ถูกน้ำท่วมพังเสียหาย เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการรักษาประชาชนโดยเร็วที่สุด ซึ่งเป็นส่วนที่รับผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยฉุกเฉิน ห้องเด็ก ห้องยา และบริเวณชั้น 1 นับเป็นเซ็นเตอร์สำคัญของโรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ จะสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ แต่อาจจะไม่สามารถใช้งานได้เต็มระบบ
ทั้งนี้ ทีมข่าวได้พบกับสองนักบินเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่บินมาช่วยผู้ป่วย โดยเฉพาะเด็กกว่า 23 คน ไปยังโรงพยาบาล ม.อ.เมื่อวันที่ 25 พ.ย.68 ในช่วงที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ถูกน้ำท่วม ทราบชื่อคือ ร.อ.วีระชัย เพ็งมาก และ ร.อ.ศักดิ์ชาย ชูอิ่ม
โดยทั้งสองคนได้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังว่า หลังจากที่ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุข จ.สงขลา ขอความช่วยเหลือให้ไปรับผู้ป่วยเด็กเคสฉุกเฉิน เนื่องจากอ็อกซิเจนเริ่มหมดในช่วงเย็นของวันที่ 24 พ.ย.68 แต่ว่าในวันนั้นทัศนวิสัยไม่ดีจึงขอเป็นช่วงเช้าของวันที่ 25 พ.ย.68 เวลาประมาณ 06.00 น.
เมื่อไปช่วยเหลือตอนนั้นการติดต่อสื่อสารทุกอย่างขัดข้อง พอบินไปลงบนยอดตึกโรงพยาบาลหาดใหญ่ครั้งแรกก็รู้เลยว่าเด็กต้องรอด แต่เคสแรกต้องพาไปลงที่ มทบ.42 เพราะว่ายังติดต่อกับโรงพยาบาล ม.อ.ไม่ได้ โดยตลอดทั้งวันนี้สามารถบินช่วยเด็กจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ไปส่งโรงพยาบาล ม.อ.ได้จำนวน 23 คน