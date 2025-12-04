ชาวบ้านตรังแห่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท

ตรัง - ชาวตรังแห่ไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท แต่บางพื้นที่เกิดความสับสนเนื่องจากไม่เข้าใจหลักเกณฑ์เบื้องต้น พร้อมวอนให้รัฐเร่งดำเนินการเพราะได้ช้ากว่าจังหวัดอื่นแล้ว
วันนี้ (4 ธ.ค.) สถานการณ์น้ำท่วมทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดตรัง ล่าสุดได้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 7 อำเภอ ส่วนจุดอพยพทั้งหมด 58 แห่ง ปิดตัวแล้ว 47 แห่ง เหลือเพียง 11 แห่ง จำนวนผู้อพยพเหลือ 540 คน ประกอบด้วย ตำบลนาตาล่วง ตำบลบางรัก ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง เหลือ 530 คน และอำเภอกันตัง เหลือ 10 คน หลังจากที่ได้มีการระดมเครื่องสูบน้ำลงสู่แม่น้ำตรัง และมวลน้ำได้ไหลลงสู่ทะเล ประกอบกับน้ำทะเลไม่หนุน ซึ่งหลังจากนี้ก็เข้าสู่การสำรวจความเสียหาย การฟื้นฟู รวมทั้งสำรวจยอดชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อรับเงินเยียว 9,000 บาท ทั้งนี้ จังหวัดตรังมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 23,326 ครัวเรือน
โดยชาวบ้านในตำบลหนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง จำนวน 9 หมู่บ้าน จาก 12 หมู่บ้าน รวมกว่า 200 ครัวเรือน ได้เดินทางไปที่ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 และศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.หนองช้างแล่น โดยมีเจ้าหน้าที่ อบต.หนองช้างแล่น พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วม จำนวน 9,000 บาท และร่วมกันทำประชาคมรับรองชาวบ้านและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจริงจากสถานการณ์น้ำท่วม
อย่างไรก็ตาม บรรยากาศค่อนข้างจะสับสน เนื่องจากประชาชนจำนวนมากเดินทางไปลงทะเบียนเกินจำนวนจริงที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากไม่เข้าใจในหลักเกณฑ์เบื้องต้นถึงครัวเรือนที่จะได้รับเงินเยียวยา เช่น 1.บ้านจะต้องถูกน้ำท่วมจริง และ 2.บ้านที่ถูกน้ำล้อมรอบ แต่ออกไปทำมาหากิน หรือเข้าออกบ้านไม่ได้ เพราะมีการอพยพไปอยู่ข้างนอก หรือเป็นเพียงแค่ทางผ่านของน้ำในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งจะถือว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยา แต่หลังเจ้าหน้าที่ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันชี้แจงทุกคนก็เข้าใจ
ด้านคนที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วมในครั้งนี้ต่างก็ดีใจ เพราะต้องการจะนำเงินไปใช้จ่ายซื้อของจำเป็นเข้าบ้าน เช่น ข้าวสาร ของใช้ในครัวเรือนต่างๆ บางคนขาดรายได้ไม่ได้ออกไปทำมาหากิน ทำให้มีเงินจำนวนนี้มาชดเชย แต่ทั้งหมดก็อยากให้รัฐบาลเร่งรัดเงินเยียวยาให้กับชาวจังหวัดตรังที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว เพราะจังหวัดอื่นได้รับกันแล้ว แต่จังหวัดตรังยังอยู่ในช่วงของการสำรวจตรวจสอบครัวเรือนจึงล่าช้า
อย่างเช่น คุณยายจุ้ย หรือ นางหวั่น รักษาศรี อายุ 70 ปี ชาวบ้านหมู่ที่ 8 ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด บอกว่า ตนเองอาศัยอยู่กับหลาน 2 คน ปกติมีอาชีพเก็บผักออกไปขายในตลาดเช้าที่ตลาดห้วยยอดทุกวัน มีรายได้วันละ 700-800 บาท แต่น้ำท่วมบ้านนาน 6-7 วัน เพิ่งจะลดลงเมื่อวัน 2 วันก่อน ทำให้ไม่สามารถทิ้งบ้านออกไปหาผักไปขายได้ ทำให้ขาดรายได้ หากได้เงินเยียวยามาก็จะได้นำมาใช้จ่ายในครัวเรือน ชดเชยรายได้ที่หายไปจากน้ำท่วม และอยากให้รัฐบาลเร่งรัดเงินเยียวยาให้กันตนเอง และชาวตรังทุกคนที่ได้รับผลกระทบเร็วๆ