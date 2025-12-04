เทศบาลเมืองชุมพร รณรงค์ “งดใช้โฟมบรรจุอาหาร ลดการใช้พลาสติกหูหิ้ว”

ชุมพร – เทศบาลเมืองชุมพร จัดกิจกรรมรณรงค์ “งดใช้โฟมบรรจุอาหารและลดการใช้พลาสติกหูหิ้ว เพื่อประชาสัมพันธ์ประกาศให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองได้รับรู้ถึงอันตรายและผลกระทบจากการใช้โฟมและถุงพลาสติก
วันนี้ (4 ธ.ค.68 ) นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ “งดใช้โฟมบรรจุอาหาร ลดการใช้พลาสติกหูหิ้ว” ประจำปีงบประมาณ 2569 พร้อมด้วย นายณัฐวัฒน์ โชติกสถิตย์ ประธานสภาเทศบาลเมืองชุมพร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ นำโดยนายสุพจน์ บุปผา ปลัดเทศบาลเมืองชุมพร และพนักงานเทศบาลเมืองชุมพร
โดยมีหน่วยงานราชการร่วมกิจกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกาะแก้ว โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ห้างสรรพสินค้าโอเชี่ยนช้อปปิ้งมอลล์ โรงแรมในเขตเทศบาลเมืองชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ ในครั้งนี้
นางรดาณัฐ สินสมบุญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กล่องโฟมและพลาสติกมีกระบวนการผลิตจากปิโตรเลียม เมื่อนำมาใช้บรรจุอาหารร้อนและอาหารทอดจะเกิดปฏิกิริยากับโฟม ทำให้เกิดสารอันตรายปะปนออกมากับอาหาร สารเหล่านี้ ได้แก่ สารสไตรีน (styrene) และสารเบนซิน (benzene) หากเกิดการสะสมในร่างกายเป็นระยะเวลานานจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภค ประกอบกับแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการแก้ไขภาวะมลพิษจากขยะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความเดือดร้อนและสุขภาพอนามัยของประชาชน
ดังนั้น เทศบาลเมืองชุมพร จึงออกประกาศเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง งดใช้โฟมบรรจุอาหาร ลดการใช้พลาสติกหูหิ้ว ให้สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรเป็นเขตพื้นที่งดใช้โฟมบรรจุอาหาร ลดการใช้พลาสติกหูหิ้ว และขอความร่วมมือสถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหาร สถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และครัวเรือนภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพร “งดใช้โฟมบรรจุอาหาร ลดการใช้พลาสติกหูหิ้ว”เพื่อประชาสัมพันธ์ประกาศให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรทราบ ซึ่งตรงกับวันสำคัญวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2568 ตามเส้นทางเดินรณรงค์เริ่มจากบริเวณหน้าศาลหลักเมือง ถนนปรมินทรมรรคา แยกมอนเดียร์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนศาลาแดง ถึงแยกชุมพรรามา เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนประชาอุทิศ ถึงแยกสุขเสมอ