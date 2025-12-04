เร่งเคลียร์ขยะเมืองหาดใหญ่หลังเริ่มส่งกลิ่น เตรียมเพิ่มจุดทิ้งอีกแห่งมั่นใจรองรับขยะได้ทั้งเมือง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – เทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับหลายหน่วยงานเร่งเคลียร์ขยะหลังนำมากองรวมกันที่ลานแยกสะพานดำและเริ่มส่งกลิ่นเหม็น โดยจะมีการขนย้ายไปบ่อขยะให้ไวที่สุด และมีการเพิ่มจุดทิ้งขยะอีก 1 แห่งเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับขยะได้ทั้งเมือง
วันนี้ (4 ธ.ค.) สถานการณ์หลังน้ำท่วมที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขณะนี้ปัญหาใหญ่คือเรื่องของขยะล้นเมือง ซึ่งทางเทศบาลนครหาดใหญ่และทุกหน่วยงานกำลังเร่งเก็บขยะและทำความสะอาดเมืองไปพร้อมกันตลอด 24 ชม. โดยแผนการฟื้นฟูเมืองโดยเฉพาะขยะที่มีนับแสนตัน ในเมืองหาดใหญ่ตามชุมชนต่าง ๆ ทั้ง 4 เขต จะนำมากองรวมกันไว้ที่ลานบริเวณแยกสะพานดำถนนราษฎร์อุทิศ กลางเมืองหาดใหญ่เพื่อเคลียร์ขยะตามชุมชนออกมาก่อน
จากนั้นจะมีการขนขยะจากแยกสะพานดำไปทิ้งที่บ่อขยะในตำบลเกาะแก้ว อ.เมืองสองขลา และที่บ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งอยู่แถวถนนลพบุรีราเมศว์ ซึ่งห่างจากตัวเมืองและบ้านผู้คน โดยจะมีรถบรรทุกและรถแม็คโครรอเคลียร์ขยะที่มารวมตัวกัน โดยในแต่ละวันมีขยะเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ วันละหลายพันตัน คาดว่าต้องใช้เวลาอีกหลายวันจึงจะกำจัดหมด ซึ่งในขณะนี้กองขยะเริ่มส่งกลิ่นเหม็น ชาวบ้านที่อยู่โดยรอบเริ่มได้รับผลกระทบจากกลิ่นของขยะที่ลอยมากับสายลม
ด้าน นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวถึงแผนการกำจัดขยะในเมืองหาดใหญ่ว่า จะแบ่งเป็น 4 เขต เขต1 ทหารกองพลพัฒนารับผิดชอบ เขต 2 เป็นของทหารบก เขต 3 กระทรวงมหาดไทย และเขต 4 กระทรวงคมนาคม โดยมี อบจ.สงขลา มาช่วย ส่วนเทศบาลนครหาดใหญ่จะขนขยะจากกลางเมืองไปยังบ่อขยะที่ ต.เกาะแต้ว ให้เร็วที่สุด และเพิ่มจุดทิ้งขยะที่บ่อบัดน้ำเสียอีกหนี่งแห่ง มีเนื้อที่ประมาณกว่า 2,000 ไร่ ซี่งเพียงพอที่จะรองรับขยะหาดใหญ่ได้ทั้งเมือง นอกจากนี้จะระดมฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคระบาดในเมืองหาดใหญ่ด้วย