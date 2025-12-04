ร้านค้าละงูเร่งกู้สภาพหลังถูกน้ำป่าซัดพังยับ ชาวบ้านวอนรัฐเร่งแก้ต้นเหตุเส้นทางน้ำอย่างยั่งยืน

สตูล - น้ำลดเศรษฐกิจยังไม่ฟื้น ร้านค้าละงูเร่งกู้สภาพหลังถูกน้ำป่าซัดเกือบถึงอก ชาวบ้านสตูลเผยเงินเยียวยา 9,000 บาท เป็นการช่วยปลายเหตุ วอนรัฐแก้ปัญหาเส้นทางน้ำอย่างยั่งยืน
วันนี้ (4 ธ.ค.) หลังสถานการณ์น้ำลดลงในหลายพื้นที่ของจังหวัดสตูล บรรยากาศฟื้นฟูยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจ–ท่องเที่ยว เขตเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล ร้านค้าและครัวเรือนจำนวนมากยังคงระดมกำลังทำความสะอาด เก็บกวาด และคัดแยกสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่า หลังถูกน้ำหลากซัดเข้าท่วมอย่างหนักในรอบหลายปี
หนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบคือ นางสาววิลาภรณ์ กั่วพาณิชย์ เจ้าของร้าน “สามโฮ่ง” ซึ่งเล่าว่า แม้จะเคยเจอน้ำท่วมมาหลายครั้งแต่ครั้งนี้หนักที่สุดเท่าที่เคยเจอ ปกติท่วมระดับหัวเข่า แต่มาครั้งนี้น้ำสูงเกือบถึงอก เตรียมการไว้แล้วแต่ก็สู้ปริมาณน้ำไม่ไหว ร้านเราอยู่ติดถนนรถวิ่งผ่านทีน้ำซัดที ของล้มเสียหายหมด
นางสาววิลาภรณ์ กล่าวอีกว่า หลังน้ำลดทางร้านต้องเร่งนำสินค้าที่พอขายได้ออกจำหน่ายในราคาต่ำกว่าทุน เพื่อเคลียร์พื้นที่ให้ร้านกลับมาดำเนินการได้โดยเร็ว โดยเปิดขายเพียง 3 วันก็ขายหมด ส่วนเงินเยียวยา 9,000 บาท เป็นแค่การช่วยปลายเหตุ สิ่งที่อยากให้หน่วยงานดูคือเส้นทางน้ำ ขอให้มีการผันน้ำอย่างเป็นระบบมากกว่า เราโทษใครไม่ได้ แต่อยากให้ปัญหานี้ไม่เกิดซ้ำอีก แม้จะพยายามพึ่งตนเองให้มากที่สุด แต่เรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น ปริมาณน้ำป่าหรือระบบระบายน้ำ จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขจากภาครัฐอย่างจริงจัง
ขณะเดียวกัน นอกจากความเสียหายในเขตเมืองแล้ว พื้นที่วัดก็ได้รับผลกระทบ เช่น วัดอาทรรังสฤษฏิ์ เทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล ทหารเรือหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลเกาะหลีเป๊ะ สถานีเรือละงู ได้ระดมกำลังเข้าช่วยสูบน้ำที่ท่วมขังภายในโบสถ์ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานตามปกติได้โดยเร็ว