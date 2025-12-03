สว.ใต้ล่าง ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยใน 7 จังหวัดภาคใต้

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 สมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้ร่วมกันระดมสรรพกำลังและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยได้จัดตั้งจุดรับและกระจายของบริจาค ณ สถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา อำเภอรัตภูมิ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการลำเลียงและส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
โดยได้ร่วมมือกับสมาชิกวุฒิสภาจากภาคอื่น ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมรถบรรทุก 6 ล้อ และรถกระบะสำหรับขนส่งสิ่งของบริจาคไปยังพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน ซึ่งขณะนี้ได้กระจายสิ่งของถึงมือประชาชนในจังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล และตรัง แล้ว
ซึ่งในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2568 จะมีการลำเลียงและกระจายของบริจาคเพิ่มเติมไปยัง จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และตรัง เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทุกพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้
คณะสมาชิกวุฒิสภาขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ พร้อมขอเป็นส่วนหนึ่งในการประสานความช่วยเหลือ และร่วมยืนเคียงข้างประชาชนเพื่อผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน