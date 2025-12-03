ลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมวันที่ 2 ที่เทศบาลเมืองนราฯ ต่อคิวยังแน่น

นราธิวาส - บรรยากาศลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมในพื้นที่ ทม.นราธิวาส ชาวบ้านผู้ประสบภัยยังทยอยมาแต่เช้าจนแน่น
รายงานข่าวบรรยากาศความเคลื่อนไหวการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท จากสำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ 2 แจ้งว่า ยังคงมีชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นจำนวนมากได้ทยอยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนที่จะเปิดทำงานให้บริการแก่ประชาชน จนบรรยากาศแออัดเป็นไปด้วยฝูงชน ที่มีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนราธิวาส 1 คน ในการแจกบัตรคิวเพื่อทำการยืนเอกสารหลักฐานต่างๆครั้งละ 1,000 คน และทางเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้มีการประเมินแล้วคาดว่าในวันนี้ ไม่สามารถบริการให้แก่ประชาชนได้ทั่วถึง จึงได้ตัดสินใจในการขยายเวลาให้ประชาชนสามารถเดินทางมายื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทได้อีกครั้ง ในวันที่ 4 หรือวันพรุ่งนี้อีกเพียงครึ่งวันเท่านั้น
สำหรับยอดการลงทะเบียนโดยข้อมูลจากระบบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ณ เวลา 22.00 น. ระบุว่ามีประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส มียืนเอกสารหลักฐานเพื่อขอเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทในแรกมี จำนวน 5,846 ราย อยู่ระหว่างรอประชาชนเดินทางมาดำเนินการยื่นเอกสารหลักฐาน จำนวน 4,177 ราย อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร 1,669 ราย และยังไม่มีประชาชนท่านใดปฏิเสธคำขอ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามปีนี้มีเงื่อนไขเอกสารเพิ่มเติม โดยผู้ลงทะเบียนที่พักอาศัยในบ้านที่ไม่ใช่ชื่อของตน หรือบ้านเช่าต้องมีใบมอบอำนาจจากเจ้าของบ้าน ทำให้ผู้ที่มาลงทะเบียนบางรายที่เคยมาแล้วเมื่อวานนี้ ต้องกลับมาอีกครั้งเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ แต่มีผู้เช่าบ้านบางรายถูกเจ้าของบ้านไม่ให้เอกสารหลักฐานใดๆ เนื่องจากเจ้าของบ้านเช่าจะนำเอกสารหลักฐานไปยื่นของสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทเอง ด้วยเหตุผลบ้านได้รับความเสียหาย แต่ผู้เช่าก็จะไม่ได้เงินในส่วนนี้แม้ทรัพย์สินต่างๆถูกน้ำท่วมเสียหายก็ตาม ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องทำความเข้าใจมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องตกลงกันเอง
ด้าน น.ส.สุไรยา เสะอามะ ชาวบ้านชุมชนมัดยามัน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส กล่าวว่า เธอเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้า และยืนรอนานกว่าชั่วโมงกว่าๆ ถึงจะได้คิว พร้อมสะท้อนความลำบากของประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าจะให้เงินช่วยเหลือ ก็อยากให้ขั้นตอนไม่ยุ่งยากมาก บางครั้งสงสารคนแก่มายืนรอคิวจนเป็นลม