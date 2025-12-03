เปิด“ครัวคนคอนรักจริงไม่ทิ้งกัน” พิมพ์ภัทราซุ่มระดมมวลมิตร ยกครัวฉุกเฉินผลิตอาหารช่วยหาดใหญ่ต่อเนื่องทุกวัน

ท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยของหาดใหญ่ สงขลา แม้จะวุ่นวายในหลายๆด้าน แต่ยังมีน้ำใจของหลายภาคส่วนกำลังหลั่งไหลไปในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นพบว่า ที่นครศรีธรรมราช ได้มการระดมมวลมิตรสหายโดย นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สส.เขต 10 นครศรีธรรมราช จัดตั้ง “ครัวคนคอนรักจริงไม่ทิ้งกัน” ได้เป็นแกนหลักในการจัดการยกครัวจากอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ใส่รถบรรทุกหลายคันมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ประสบภัย โดยได้รับการอนุเคราะห์พื้นที่จากสำนักบริหารป่าไม้ที่ 13 ใช้พื้นที่เป็นครัวฉุกเฉินผลิตอาหารพร้อมรับประทาน และนำเข้าแจกจ่ายพื้นที่ประสบภัยที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากความเสียหายของบ้านเรือน ไม่สามารถปรุงอาหารรับประทานได้จากครัวในบ้านของตัวเอง ซึ่งขณะนี้อยู่จากฟื้นฟู
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สส.เขต 10 นครศรีธรรมราช ระบุผ่าน FB ว่า“ครัวคนคอนรักจริงไม่ทิ้งกัน” ได้มีความร่วมมือจากกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอสิชล อำเภอท่าศาลา อำเภอขนอม ผู้นำท้องถิ่น ฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนช่วยกันระดมพ่อครัวแม่ครัวฝีมือดีของแต่ละตำบลในอำเภอสิชล มาเป็นกำลังหลักในการผลิตอาหาร และมีการสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน สส.ปุ้ย กลุ่มเพื่อนนักการเมือง นักธุรกิจจิตอาสา มูลนิธิเพชรเกษม วัดเจดียืไอ้ไข่ ได้ร่วมกันสนับสนุนด้านต่างๆทั้งอาหารสด อาหารแห้ง มีการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน
ล่าสุดมีรายงานว่ามีการผลิตอาหารกล่องไปอย่างต่อเนื่องมีการผลิตอาหารหลายพันกล่องต่อวัน มีจิตอาสาและความร่วมมือจากหลายฝ่ายมาร่วมด้วยช่วยกันอย่างต่อเนื่อง วันนี้มีการผลิตเข้าสู่วันที่ 4 มีการผลิตส่งแจกจ่ายไปแล้วมากกว่า 1 หมื่น และยังมีการผลิตแจกจ่ายไปอย่างต่อเนื่อง โดยยังไม่มีกำหนดที่จะปิดครัว ทำให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของพื้นที่ประสบภัยไปได้ในระดับหนึ่ง