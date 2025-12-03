สมเด็จพระราชินี เสด็จร่วมแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 37

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงร่วมการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 37 ประจำปี 2568 ท่ามกลางประชาชนที่มารอรับเสด็จ
.
วันนี้ ( 3 ธ.ค.68) สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมบียอนด์ กะตะ จ.ภูเก็ต ในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้าครั้งที่ 37 ประจำปี 2568 ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงร่วมการแข่งขันในทีมเรือใบวายุรุ่น ไออาร์ซี ซีโร (IRC ZERO) ในนามทีมวายุ หมายเลขใบเรือ THA72 โดยทรงทำหน้าที่เป็นผู้บังคับหางเสือเรือ สำหรับการแข่งขันระยะทางไกล และทรงเป็นเนวิเกเตอร์ของเรือ ทรงดูทิศทางของลม เพื่อบังคับหางเสือเรือให้ไปในทิศทางตามต้องการได้อย่างรวดเร็ว ณ หาดกะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเฝ้าฯ รับเสด็จ
.
สำหรับการแข่งขัน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ถือเป็นหนึ่งในรายการเรือใบที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค ซึ่งเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2530 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา นับแต่นั้น ได้กลายเป็นการแข่งขันเรือใบระดับนานาชาติ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดรายการหนึ่งของเอเชีย ดึงดูดนักแล่นเรือจากหลากหลายประเทศ ทั้ง ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และภูมิภาคเอเชีย เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง
.
โดยมีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ในการแข่งขัน ครั้งที่ 37 ประจำปี 2568 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2568 โดยเปิดฉากด้วยการแข่งขันเรือใบเยาวชน หรือ “ดิงกี้” ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 80 คน จากหลายประเทศ อาทิ ไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน อินเดีย และคาซัคสถาน ในหลายรุ่น จึงถือเป็นเวทีการแข่งขันเรือใบนานาชาติ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะและก้าวสู่การแข่งขันระดับสากลต่อไป