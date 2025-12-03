ชาวสตูลแห่กดเงินเยียวยา 9,000 บาท แต่บางคนโดนเจ้าหนี้นอกระบบดักทวงหน้าตู้ ATM

สตูล – ชาวสตูลแห่กดเงินเยียวยา 9,000 บาท ขณะที่หลายตู้ ATM เงินหมด และบางคนยังโดนเจ้าหนี้นอกระบบดักทวงหนี้ พร้อมวอนรัฐบาลประกาศให้สตูลเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติสถานการณ์ฉุกเฉินเหมือนหาดใหญ่ เพื่อให้รับการเยียวยาเหมือนกัน
วันนี้ (3 ธ.ค.) บรรยากาศตามตู้ ATM หน้าธนาคารหลายแห่งในตัวเมืองสตูล รวมถึงจุดสำคัญต่าง ๆ พบว่ามีประชาชนจำนวนมากยืนต่อคิวรอกดเงินสด จำนวน 9,000 บาท ที่รัฐบาลโอนให้เป็นเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นจำนวนมาก บางคนตระเวนหาตู้ ATM ที่ไม่มีคนเพราะหลายตู้พบว่าเงินหมด
ชาวบ้านรายหนึ่ง ซึ่งเป็นแม่ค้าตลาดสดและบ้านถูกน้ำท่วมจนทรัพย์สินหลายอย่างเสียหาย เล่าว่า เงินเยียวยาเพิ่งเข้าวันนี้จึงรีบมากดแต่กลับพบว่า เจ้าหนี้นอกระบบที่ตนเองเคยกู้เงินมานั้นมายืนดักรอใกล้ตู้ ATM เพื่อทวงหนี้ทันที บางรายใช้รถยนต์ขับตามมาจอดซ่อนตัว และเมื่อเห็นเธอเดินไปกดเงินก็รีบแสดงตัวเข้ามาทวงอย่างไม่เกรงใจ ทำให้ต้องรีบกดเงินแล้วหนีกลับบ้านแทบไม่ทัน
หลายคนบอกว่า เงินที่ได้นี้จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ ซื้อหาอุปกรณ์ทำมาหากินใหม่ที่เสียหาย บางรายจะไปเปิดร้านขายโรตีคิดว่าน่าจะเป็นอีกอาชีพที่ฟื้นรายได้ให้กลับมา ขณะที่บางคนบอกว่าข้าวของในครัวต้องซื้อใหม่หมดเพราะลอยไปกับน้ำ แม้เงินจะน้อยนิดเทียบไม่ได้กับความสูญเสียแต่ก็ดีกว่าไม่มีเลย ขณะที่มีบางคนบอกว่าเงิน 9,000 บาทจะแบ่งส่วนหนึ่งไปช่วยคนที่ลำบากกว่าในยามนี้เพราะการดำรงชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากัน
ขณะเดียวกันชาวบ้านได้มีการเรียกร้องให้ทางจังหวัดสตูลประกาศเป็นสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉิน เหมือนกับ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แม้คนเสียชีวิตจะไม่เทียบเท่าแต่เราก็มีคนเสียชีวิต คนเดือดร้อน การเยียวยาก็อยากให้เหมือนกันภาคธุรกิจเสียหายยับ ต้องการให้ช่วยเหลือด้วยเช่นกัน