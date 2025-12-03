อบจ.สงขลา ผนึกกำลังพื้นฟูเมืองหาดใหญ่ภายใน 7 วัน หลังวิกฤตน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสาคร นิลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายไมตรี สรรพสิน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา เดินหน้าจัดทำแผนฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่หลังวิกฤตน้ำท่วม โดยกำหนดกรอบการดำเนินงานภายใน 7 วัน ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อเร่งคืนสภาพเมืองให้กลับสู่ภาวะปกติ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
แผนฟื้นฟูดังกล่าวมุ่งเน้นการดำเนินงานเชิงบูรณาการ ทั้งการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงระบบระบายน้ำ การเก็บกวาดขยะและโคลนตม การฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ โดยในการดำเนินงานครั้งนี้ อบจ.สงขลา ได้ระดมเครื่องจักรกลหนักหลายประเภท อาทิ รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 10 ล้อ รถตัก รถขุด (แม็คโคร) รถ JCB ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับกำลังพลจากหน่วยงานราชการ อาสาสมัคร และกำลังทหาร ที่ร่วมสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่อย่างเต็มกำลัง
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ได้ตั้งเป้าหมายให้การฟื้นฟูแล้วเสร็จภายใน 7 วัน เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็ว พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเต็มที่ และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด