ตร.บุกทลายบ่อนโป๊กเกอร์ กลางรีสอร์ตหรู รวบนักพนักชาวต่างชาติสิบคนพร้อมของกลาง

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจ สภ.เกาะพะงัน ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ฝ่ายปกครอง บุกทลายบ่อนโป๊กเกอร์ กลางรีสอร์ตหรูบนเกาะพะงัน รวบแก๊งต่างชาติ ทั้งรัสเซีย เยอรมัน อิสราเอล อังกฤษ โรมาเนีย รวม 10 คน ยึดเงินสดเกือบ 1.4 แสนบาท
วันนี้ ( 3 ธันวาคม 2568) เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 เผยว่า ภายใต้การอำนายการ ของ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. พล.ต.ต.สุวัฒน์ สุขศรี ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.อภิชาต จันทร์สำเร็จ ผกก.สภ.เกาะพะงัน พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโรผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี นายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอเกาะพะงัน นำโดย พ.ต.ท.ชัยยุทธ คงแก้ว รอง.ผกก.ป.สภ.เกาะพะงัน พ.ต.ท.เจริญชัย บุญเกลี้ยง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ร.ต.อ.สิริวัฒน์ สมหวัง รอง สว.ตม.จว.สุราษฏร์ธานี ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพะงัน นายไพสิฐ ทองเจิม ปลัดอาวุโสอำเภอเกาะพะงัน นายชัยนิมิต ชมอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตำบลเกาะพะงัน พร้อม กำลังเจ้าหน้าที่
ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกทลายบ่อนโป๊กเกอร์ ผิดกฎหมาย ภายในรีสอร์ท แห่งหนึ่ง หมู่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงบริเวณดังกล่าว พบรถจักรยานยนต์จอดอยู่จำนวนมากบริเวณลานจอดรถ เจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังปิดล้อม ก่อนเข้าชาร์จ และ แสดงตัวเข้าทำการจับกุม พบชาวต่างชาติจำนวน 10 คน กำลังนั่งล้อมวงเล่นไพ่ บนโต๊ะพบ ไพ่ป๊อกอ่อน ชิป แทน เงินสด และ เครื่องสับไพ่อัตโนมัติ เจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน ก่อน ยึดของกลาง เงินสดที่ยึดได้จำนวน 134,950 บาท รวมทั้งไพ่, ชิปแทนเงินสดหลายรายการ และอุปกรณ์อื่น ๆ
พร้อมควบคุม นักพนักชาวต่างชาติทั้งหมด ประกอบด้วย ชาวรัสเซีย 6 ราย ชาว โรมาเนีย 1 ราย, อิสราเอล 1 ราย เยอรมัน 1 ราย และ อังกฤษ 1 ราย ก่อนนำตัวไปสอบปากคำ ในเบื้องต้น จาการสอบปากคำ นายแอนตอน คอสโก Mr.Anton Kozko สัญชาติรัสเซีย อายุ 36 ปี เจ้าของบ้าน ให้การยอมรับสารภาพว่า ตนเองเป็นผู้โทรศัพท์ และ ทักข้อความผ่านแอปพลิเคชัน ชวนเพื่อนชาวต่างชาติให้มาร่วมเล่นการพนันไพ่โป๊กเกอร์ที่บ้านพักของตน ซึ่งตนได้เช่าบ้านหลังดังกล่าวไว้ ในราคา 30,000 บาทต่อเดือน เพื่อชักชวนกลุ่มเพื่อนๆชาวต่างชาติ ที่รู้จักกันบนเกาะพะงัน มาลักลอบเล่นการพนัน โดยผู้เล่นทุกคน มีเงื่นไข จะต้องนำเงินสดมาแลกเป็นชิปกับตนก่อน และ เมื่อเล่นเสร็จก็จะนำชิปมาแลกกลับ เป็นเงินสดกับตนเช่นกัน
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้แจ้งข้อกล่าวหา นายแอนตอน คอสโก ชาวรัสเซีย เจ้าของบ้านในข้อกล่าวหา “ เป็นเจ้าบ้านจัดให้มีการลักลอบเล่นการพนัน พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต” และเเจ้ง นักพนัก ทั้ง 9 คน ในข้อกล่าวหา “ร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน (ไพ่โป๊กเกอร์) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต” นำตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีต่อไป
ด้าน พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 เปิดเผยว่า ก่อนจับกุม ได้รับแจ้งเบาะแส จากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มชาวต่างชาติ รวมกลุ่มกันลักลอบเล่นการพนันไพ่โป๊กเกอร์ ใน รีสอร์ทแห่งหนึ่ง จึงได้จัดชุดหาข่าวไปตรวจสอบ และพบว่า มีการลักลอบแอบเล่นการพนันกันจริง จึงได้ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเข้าจับกุม ซึ่งมาตรการ ป้องกันการกระทำความผิดของต่างด้าว เป็นไปตามนโยบาย ของ ผบ.ตร.และ ผบช.ทท ที่ได้เน้นย้ำ ในการกวดขันพฤติกรรมชาวต่างชาติ และ ความผิดที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในช่วงไฮซีซั่น