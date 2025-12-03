PROUD ปักหมุดภูเก็ต เปิดโฉม The Residences at InterContinental Phuket Resort ยกระดับหาดกมลาสู่สวรรค์สุดหรู

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - พราว เรียล เอสเตท เปิดโฉม The Residences at InterContinental Phuket Resort ตอกย้ำที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรีแห่งใหม่บนหาดกมลา จ.ภูเก็ต ชูความพิเศษไลฟ์สไตล์ที่เชื่อมต่อโรงแรม InterContinental Phuket Resort
นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD เปิดเผยว่า พราว เรียล เอสเตท ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาฯริมทรัพย์ มองเห็นศักยภาพของจังหวัดภูเก็ต ทั้งในเรื่องของการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการลงทุนเปิดตัวโครงการอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ และการท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นในทุกๆปี และสิ่งที่น่าสนใจ คือ ภูเก็ตกำลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง จากเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจำนวนมากในแต่ละปี รวมไปถึงการสร้างรายได้ให้กับประเทศ แต่หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดเป็นต้นมา จะเห็นว่ามีคนต่างชาติได้เข้าใช้ชีวิตและพักอาศัยในภูเก็ตระยะยาวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า 1 แสนคน
โครงการแรกของพราว เรียล เอสเตท จึงเกิดขึ้นที่ภูเก็ต ที่หาดกมลา ภายใต้โครงการ "The Residences at InterContinental Phuket Resort" ไม่ใช่แค่เป็นโครงการระดับลักซูรี่เท่านั้นแต่จะเป็นโครงการที่พราว เรียล เอสเตทจะปักหมุดในระดับโลก ที่ จ.ภูเก็ต ณ หาดกมลา บนเนื้อที่ 3 ไร่ครึ่ง มีทั้งหมด 3 อาคาร เป็นอาคารทีพัก 2 อาคาร และอาคารส่วนกลาง 1 อาคาร มีทั้งหมด 111 ยูนิตเพื่อความเป็นส่วนตัว มีห้องทั้งหมด 5 แบบหลัก พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นที่ขนาด 59 ตร.ม. จนถึง Penthouse ขนาด 425 ตร.ม. กว้างขนาด 1 ถึง 5 ห้องนอน ในราคาเริ่มต้น 15 – 130 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 2,700 ล้านบาท
The Residences at InterContinental Phuket Resort เป็นโปรเจกต์แห่งปีที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ด้วยการเป็นที่อยู่อาศัยที่เชื่อมต่อกับ InterContinental Phuket Resort โรงแรมแบรนด์ InterContinental แห่งเดียวในโลก ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ 2 Michelin Keys การันตีมาตรฐานการบริการ มอบประสบการณ์การพักอาศัยระดับสูงสุดเหนือจินตนาการ
นอกจากนี้ ผู้พักอาศัยยังสามารถใช้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จากโรงแรมที่เชื่อมต่อกันได้ พร้อมรับยกระดับสิทธิพิเศษจาก IHG One Rewards และ Proud Privilege อีกด้วย
โครงการมีพื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกกว่า 2,000 ตร.ม. พร้อมเทคโนโลยีเพื่อการพักผ่อนขั้นสูง อาทิ Aqua Symphony , Hydro Massage และ Technogym Fitness การออกแบบทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี หรือ Fitwel ที่ทางโครงการกำลังยื่นรับรอง โดยสอดคล้องกับแนวคิดหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการของ Proud Real Estate ในการสานต่อการดูแลในระยะยาวเพื่อชีวิตดีที่ยั่งยืน (ALL IS WELL) สำหรับทุกคน
นอกจากความโดดเด่นของโครงการที่มอบประสบการณ์เหนือระดับแล้ว The Residences at InterContinental Phuket Resort ยังตั้งอยู่บนทำเลที่สมบูรณ์แบบและกำลังก้าวสู่การเป็นหมุดหมายใหม่แห่งอนาคต โดยเฉพาะการผสานความน่าเชื่อถือของแบรนด์ระดับโลกเข้ากับศักยภาพของภูเก็ตที่กำลังดำเนินไปอย่างรอบด้านสู่การเป็น "เมืองแห่งอนาคต" ปัจจุบันภูเก็ตรั้งตำแหน่ง เมืองที่มี Branded Residences มากที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก ด้วยมูลค่ารวม 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงมั่นใจว่าภูเก็ตจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้อีกไกล และโครงการ The Residences at InterContinental Phuket Resort ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรฐานลักชัวรีใหม่ให้กับการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยของเมืองภูเก็ต
นางสาวพราวพุธ กล่าวต่อว่า โครงการได้รับการตอบรับที่ดีมาก มียอดขายไปแล้วกว่า 20% แม้ว่าทางเราจะยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการและยังไม่มีห้องตัวอย่าง และคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่ห้องตัวอย่างแล้วเสร็จ ซึ่งเมื่อวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานเปิดตัวโครงการ "The Residences at InterContinental Phuket Resort" พร้อมเปิด Sales Gallery และห้องตัวอย่าง อย่างเป็นทางการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสัมผัสห้องตัวอย่างจริง
สำหรับกลุ่มลูกค้าโครงการ "The Residences at InterContinental Phuket Resort จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการการพักผ่อนที่สงบ ซึ่งจะเป็นคนละกลุ่มกับโซนบางเทา เชิงทะเล มีทั้งคนไทยที่เป็นลูกค้าเก่าของพราวฯ ที่เคยซื้อโครงการกรุงเทพฯหรือหัวหิน กลุ่มชาวต่างชาติ ทั้งรัสเซีย อินเดีย ตะวันออกกลาง และยุโรป เป็นต้น