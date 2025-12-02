ควายน้ำทะเลน้อย จ.พัทลุงเริ่มช็อกตายหลังน้ำลดแสงแดดจ้ามา 3 วัน

พัทลุง - พื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา น้ำท่วมยังลดลงช้าๆ บ้านโรงเรียนวัดยังมีน้ำท่วม ขณะแสงแดดที่จ้า ส่งผลให้ควายน้ำทะเลน้อยเริ่มช็อกตาย
วันนี้ (2 ธ.ค.) สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ยังมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องใน 5 อำเภอลุ่มต่ำติดทะเลสาบสงขลา ได้แก่ อำเภอเมืองพัทลุง ควนขนุน เขาชัยสน บางแก้ว และปากพะยูน รวม 13 ตำบล 45 หมู่บ้าน ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังระดับต่างๆ ประชาชน นับพันครอบครัว ยังคงได้รับผลกระทบ ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังอยู่ในศูนย์พักพิง และยังประกอบอาชีพตามปกติไม่ได้
ขณะที่ โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ริมทะเลสาบก็เช่นกันยังมีน้ำท่วมขัง ยังไม่ฟื้นฟูทำความสะอาด ยังคงทำการปิดการเรียนการสอนต่อไป เนื่องจากยังต้องรอให้นำแห้ง และเข้าทำความสะอาด
แต่ในขณะสภาพอากาศที่ฝนตกก่อนหน้านี้ และมีแสงแดดจ้าตลอดทั้งวัน มาเป็นวันที่ 3 ทำให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกร อย่างวัว และควายน้ำทะเลน้อย เริ่มช๊อกตาย เนื่องจากปรับสภาพร่างกายไม่ทัน โดยเฉพาะพื้นที่ ทะเลน้อย อ.ควนขนุน ควาย ตัวเล็กและควายที่มีอายุมาก ทนต่อสภาพอากาศ ไม่ไหว เริ่มช๊อกตาย
ด้านนายมานิตย์ ทองดำ อายุ 68 ปี เจ้าของควายน้ำทะเลน้อย มรดกโลกทางด้านการเกษตร บอกว่าทุกปี ช่วงรอยต่อฝนตกและแล้ง มีน้ำท่วมทุ่งหญ้า ทำให้ควายน้ำปรับตัวเองไม่ทัน ล้มตายลง และวันนี้ก็เช่นกัน ควายของตัวเองก็เริ่มช็อกแสงแดด เหมือนกับของเพื่อนๆรายอื่น ที่เริ่มตายลงแล้วนับสิบตัว
ขณะที่ ร.ต.มณฑล เลาหภักดี ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ได้เร่งมอบหญ้าแห้งเพื่อช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงให้กับเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ ด้านปศุสัตว์ พร้อมทั้งส่งสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ ให้การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่ป่วยในช่วงน้ำท่วมและเช่นกันเพื่อชะลอการสูญเสียให้เกษตร