เทศบาลเมืองนราธิวาสขยายวันยื่นเอกสารเงินเยียวยาน้ำท่วมถึง 4 ธ.ค.นี้

นราธิวาส - เทศบาลเมืองนราธิวาสเผยลดขั้นตอนตามข้อสั่งการ พร้อมเพิ่มวันยื่นเอกสารถึง 4 ธ.ค.68 เพื่อลดความแออัด คาดจะได้รับเงินผ่านระบบสัปดาห์หน้า
วันนี้ (2 ธ.ค.) ตลอดทั้งวันที่เทศบาลเมืองนราธิวาสจนถึงช่วงเวลา 16.30 น. ประชาชนยังคงมารอยื่นเอกสารเพื่อรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยจำนวน 9,000 บาท ซึ่งบรรยากาศในช่วงเย็นถึงค่ำประชาชนยังคงหนาแน่น โดยทางเทศบาลเมืองนราธิวาสเองได้จัดเจ้าหน้าที่มารับเอกสารบริเวณห้องโถงด้านล่างตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และดำเนินการรับจนหมดตามที่ประชาชนมารับคิวในเวลา 16.30 น. ซึ่งในเวลา 18.30 น เจ้าหน้าที่ยังคงทยอยรับเอกสารต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้เทศบาลเมืองนราธิวาสมีการประชาสัมพันธ์ประกาศขยายวันรับเอกสารจากเดิมถึงวันที่ 3 ธ.ค.68 เป็นวันที่ 4 ธ.ค.68 จนถึงเวลา 12.00 น. เพื่อลดความแออัดของประชาชนในการมายื่นเอกสาร
ขณะเดียวกันบริเวณชั้น 5 ของสำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส เจ้าหน้าที่จัดกรอกข้อมูลลงระบบทันทีพร้อมทำการตรวจสอบเบื้องต้น โดยบางรายพบว่ารูปถ่ายไม่ตรงตามที่อยู่ บางรูปเป็นรูปในเขตตำบลลำภู เนื่องจากภาพที่แนบมาบอกพิกัดจากกล้องมือถือ
ทางด้าน นายณัฐศักดิ์ จันทโรจวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส กล่าวว่า ขอให้มั่นใจว่าเทศบาลเมืองนราธิวาสมีความตั้งใจที่จะเร่งรัดช่วยเหลือเยียวให้กับประชาชนที่เดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ซึ่งล่าสุดเทศบาลได้ลดขั้นตอนของการประชาคมเพื่อที่จะจัดส่งเอกสารที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วให้อำเภอ และเข้ากระบวนการของจังหวัดในการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาต่อไป โดยจะประชุมในระดับอำเภอ วันที่ 5 ธันวาคม และ วันที่ 6 ธันวาคมจังหวัดจะจัดประชุม และคาดประชาชนน่าจะได้รับเงินเยียวยาวันที่ 8 ธันวาคม 68 อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการดำเนินการลัดขั้นตอนในเบื้องต้นนั้น แต่ภายหลังทางเทศบาลจะมาดำเนินการประชาคมเพื่อให้มีการรับรองการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ด้วย
พร้อมกันนี้ ปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส กล่าวอีกว่า การขอเอกสารเกี่ยวกับรูปถ่ายจากประชาชนนั้นเป็นการขอจากเจ้าหน้าที่จริง ทั้งนี้เนื่องจากให้เป็นเครื่องยืนยัน ซึ่งหากมีก็ให้นำมาประกอบเท่านั้นเพราะช่วงเกิดอุทกภัยทุกบ้าน ทุกครอบครัวต่างถ่ายรูปเป็นหลักฐานหากมาแนบก็จะเป็นการยืนยันข้อมูลให้กับตนเองและเจ้าหน้าที่ที่เซ็นรับรองด้วย แต่หากประชาชนไม่มีรูปตรงนี้ก็ไม่ได้เรียกขอ ก็ดำเนินตามข้อสั่งการต่าง ๆ เพื่อเป็นการเร่งรัด
“การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ให้ลดขั้นตอน ซึ่งหากมีการแจ้งความเดือดร้อนเท็จตรงนี้ก็จะมีความผิดตามกฏหมายด้วย ทั้งกรณีที่บ้านไม่ท่วมแต่มาขอรับเงินเยียวยา กรณีที่แจ้งเพื่อหลบหลีกความซ้ำซ้อนโดยอ้างว่าไม่มีบ้านเลขที่ เพื่อขอรับเงินเยียวยา ซึ่งยืนยันว่าการรับเงินของทางราชการหากรับแบบผิดไปก็สามารถเรียกคืนภายหลังได้” นายณัฐศักดิ์ จันทโรจวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส กล่าวทิ่งท้าย