“ผู้กองพัฒน์พงษ์” ยื่นหนังสือถึง “นายหัวชวน” ขอลงสมัคร ส.ส.ตรัง เขต 1

ตรัง - “ร.อ.พัฒน์พงษ์ คงผลาญ” อดีตผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ยื่นหนังสือผ่าน “นายหัวชวน” แสดงความจำนงค์เพื่อลงสมัคร ส.ส.ตรัง เขต 1 ในนามพรรคประชาธิปัตย์
วันนี้ (2 ธ.ค.) ร.อ.พัฒน์พงษ์ คงผลาญ อดีตผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรคภูมิใจไทย สมัยปี 2562 และปี 2566 ได้ออกมาประกาศตัวแสดงความจำนงค์เพื่อลงสมัคร ส.ส.ตรัง เขต 1 ในนามพรรคประชาธิปัตย์ สำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้ เนื่องจากมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการประกาศจุดยืนของพรรคที่จะทำการเมืองแบบสุจริตยุติธรรม ซึ่งตรงกับอุดมการณ์ที่ยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด โดยเจ้าตัวได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย มาตั้งแต่เมื่อปี 2567 และล่าสุดได้ยื่นหนังสือแสดงความจำนงค์เพื่อลงสมัคร ส.ส.ตรัง เขต 1 ผ่าน นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคได้พิจารณาแล้ว
สำหรับ ร.อ.พัฒน์พงษ์ คงผลาญ เคยรับราชการระหว่างปี 2530-2546 ในสังกัดกองทัพเรือ ในตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้ช่วยนายทหารประชาสัมพันธ์ และผู้ช่วยนายทหารกิจการพลเรือน ช่วยปฏิบัติราชการสำนักเลขานุการ รมว.กลาโหม (สมัยที่ นายชวน หลีกภัย เป็นรัฐมนตรี) จากนั้นปี 2546-2561 โอนไปรับราชการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ในตำแหน่งสำคัญ อาทิ เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Single command) จังหวัดตรัง หรือหัวหน้าคณะทำงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสำคัญ และภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่จังหวัดตรัง
จากนั้น ได้ลาออกจากราชการเพื่อลงสมัคร ส.ส.ตรัง เขต 3 ในนามพรรคภูมิใจไทย ทั้งในปี 2561 และปี 2566 ซึ่งถึงแม้จะสอบตกแต่ ร.อ.พัฒน์พงษ์ คงผลาญ ก็ได้รับมอบหมายให้ช่วยงานหลายอย่าง อาทิ เป็นคณะทำงาน รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) และ รมช.ศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) รวมทั้งเป็นอดีตแกนนำบุคลากรภาครัฐและพนักงานวิสาหกิจจังหวัดตรัง จัดเวทีชุมนุมต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ กรณีเสนอร่าง พรบ.นิรโทษกรรมฯ และเป็นตัวแทนเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง กรณีคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ออกประกาศและบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมสมเหตุผล