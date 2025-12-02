กรมโยธาธิการและผังเมือง เดินหน้าฟื้นฟูความปลอดภัยของชาวหาดใหญ่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เดินหน้าวางมาตรการสนับสนุนและฟื้นฟูความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
วันนี้ (2 ธ.ค.) นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบหมายให้ นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายสาคร นิลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ณ ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 42 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก นพดล ปิ่นทอง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการประชุม โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสังคม เกิดก่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครอง จังหวัดสงขลา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการเร่งคลี่คลายสถานการณ์ ณ ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ต่อมาเวลา 10.30 น. นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายสาคร นิลรัตน์ นายนรินทร์ กวางทอง ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายไมตรี สรรพสิน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการฟื้นฟูพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ตามข้อสั่งการของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในภารกิจ "7 วัน ชาวหาดใหญ่ได้กลับบ้าน 14 วัน ต้องสะอาด" โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมประชุม ณ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (ส่วนหน้า) ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในการนี้ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รายงานการดำเนินการของกรม ฯ ภายใต้ "ศูนย์ปฏิบัติการฟื้นฟูเมือง และตรวจสอบอาคารที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” ทั้ง 2 ส่วน คือ การฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ โซนที่ 1 และ โซนที่ 4 และการตรวจสอบอาคารที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เตรียมบุคลากรจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนเตรียมความพร้อมรับสมัครนายช่างอาสา และวิศวกรอาสา ทั่วประเทศ เข้าสำรวจความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างบ้านเรือนประชาชนทันทีหลังการฟื้นฟูแล้วเสร็จ เพื่อประเมินความเสียหาย สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่โดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบ โซน 3 เพิ่มเติม ตั้งแต่ถนนทางหลวงชนบท 2029 ถึงคลองอู่ตะเภา ระยะทาง 8.5 กิโลเมตร ซอยย่อยทั้งหมดรวมระยะทาง 55 กิโลเมตร ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดยมี นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหัวหน้าควบคุมเครื่องจักรกลและกำลังพลอาสารักษาดินแดน ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมปฏิบัติตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทยทันที โดยจะจัดทำแผนงานเพื่อมอบหมายภารกิจให้หัวหน้าโซนย่อยดำเนินการต่อไป