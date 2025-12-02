นราธิวาส - ชาวนราธิวาสโอดขั้นตอนขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยยุ่งยากไม่เหมือนที่รัฐบาลประชาสัมพันธ์ จนท.เรียกหาเอกสารรวมถึงภาพถ่ายขณะน้ำท่วม ด้านร้านถ่ายเอกสารคนใช้บริการล้นต่อคิวทั้งวัน
วันนี้ (2 ธ.ค.) บรรยากาศที่เทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนราธิวาสที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เข้ายื่นขอรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยจากสถานการณ์อุทกภัย ในห้วง 21 พ.ย. 2568 ที่ผ่านมา โดยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนราธิวาสมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 16,000 ครอบครัว รวมกว่า 20,000 คน
โดยตั้งแต่เวลา 08.00 น. มีประชาชนทยอยเดินทางมาเพื่อเข้าคิวขอยื่นเอกสารฯ โดยที่ทางเทศบาลเมืองนราธิวาสได้ตั้งหลักเกณฑ์ผู้ที่ยื่นเอกสารฯ ต้องเป็นพื้นที่ที่ประกาศเป็นภัยพิบัติ ต้องมีลายเซ็นรับรองจากผู้นำชุมชน/กำนันผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงมีภาพถ่ายในขณะที่น้ำท่วม ประกอบการลงทะเบียนด้วย ซึ่งในส่วนนี้ประชาชนไม่ได้เตรียมเนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศยกเว้นให้ แต่ทางเทศบาลเมืองกลับขอเป็นหลักฐาน อีกทั้งการดำเนินการยื่นเอกสารใช้เวลานาน บางรายรอเป็นชั่วโมงแต่ไม่ถึงคิว อาจจะเป็นเพราะเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ บวกกับความแออัดของสถานที่
ขณะเดียวกันตามร้านถ่ายเอกสารในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ประชาชนต่างมาถ่ายเอกสาร และปริ้นภาพถ่ายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากต้องการไปยื่นเพื่อให้ครอบครัวได้รับเงินเยียวยาตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้นำมาแสดง การให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ต่างมองว่าในแต่ละพื้นที่ทำไมถึงปฏิบัติไม่เหมือนกัน ทั้งที่มีหนังสือด่วนแจ้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยให้เร่งรัดช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และไม่สร้างภาระซ้ำซ้อนให้กับประชาชน ด้วยการเรียกเก็บหลักฐานเพิ่มเติมจากที่ประกาศไว้ ซึ่งในส่วนของเทศบาลเมืองนราธิวาสการเปิดให้ประชาชนมายื่นเอกสารในวันนี้ กลับทำให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดหาหลักฐานภาพถ่าย
ด้าน น.ส.นูรีรัตน์ มูฮาหมัดอารีเป็ง ชาวบ้านชุมชน ณ นคร เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เปิดเผยว่า บ้านอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำจึงถูกน้ำท่วมเป็นประจำ แต่เมื่อมายื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยากลับพบว่า ต้องนำรูปภาพตอนน้ำท่วมไปประกอบ ทั้งที่จากข้อมูลที่ได้ยินมาไม่จำเป็นต้องใช้ ทำให้ใช้เวลาทั้งวันยังทำเรื่องไม่เสร็จ เพราะต้องหาและนำรูปภาพไปยืนยัน เขาบอกว่าไม่ต้องใช้รูปภาพ แต่พอไปยื่นจริงกลับต้องใช้ ทำให้ยุ่งยากมาก คนต้องไปยืนรอถ่ายรูป–ปริ๊นท์รูปเต็มร้านเอกสารไปหมด
อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาชนเรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นเร่งปรับขั้นตอนให้สอดคล้องกับแนวทางที่ ปภ.กำหนด เพื่อลดภาระผู้ประสบภัยที่กำลังเดือดร้อนอยู่แล้ว และให้กระบวนการช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วตามเจตนารมณ์ของหน่วยงานส่วนกลาง