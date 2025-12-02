น้ำตาคลอ! ผอ.โรงเรียนบ้านโกตา จ.สตูล เผยเหมือนถูกสึนามิบนบกถล่ม อาคารเรียน-อุปกรณ์เสียหายยับเยิน

สตูล – ผอ.โรงเรียนบ้านโกตา จ.สตูล เผยโรงเรียนเหมือนถูกสึนามิบนบกถล่ม อาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนถูกคลื่นโคลนพังจนไม่สามารถใช้งานได้ ครูและเด็ก ๆ ต่างมาช่วยกันฟื้นฟูหวังให้กลับมาเป็นพื้นที่แห่งความหวังของเด็กสตูลต่อไป
วันนี้ (2 ธ.ค.) สภาพหลังน้ำลดในพื้นที่โรงเรียนบ้านโกตา ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล เผยโฉมความเสียหายสะเทือนใจราวกับถูก “สึนามิบนบก” ซัดถล่ม อาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์การสอนถูกคลื่นโคลนพังจนไม่สามารถใช้งานได้ โรงเรียนต้องหยุดสอนชั่วคราว และคาดว่าจะใช้เวลาราวหนึ่งสัปดาห์ในการเร่งฟื้นฟูให้กลับมาเปิดเรียนได้อีกครั้ง
ขณะที่บรรยากาศในพื้นที่เต็มไปด้วยความหดหู่ เด็ก ๆ จากโรงเรียนบ้านโกตาที่เดินทางมาช่วยครูและผู้ปกครองทำความสะอาด ต้องกวาดโคลนออกจากห้องเรียนที่ตนเองเคยใช้เรียน บางคนก้มร้องไห้ขณะเก็บหนังสือ สมุด โต๊ะ เก้าอี้ที่จมโคลนและชำรุดจนใช้ไม่ได้
หนึ่งในนั้น ด.ญ.พัชริดา โสสนุย อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น ป.6 กล่าวเสียงสั่นว่า หนูเห็นห้องเรียนที่เคยเรียนพังหมด หนูเสียใจมาก หนังสือ สมุด โต๊ะของหนูใช้ไม่ได้เลย หนูอยากให้โรงเรียนกลับมาเหมือนเดิม หนูอยากเรียนค่ะ
ไม่เพียงแค่เด็กในโรงเรียนเท่านั้น กลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนบ้านท่าแลหลา กว่า 50 คน พร้อมครูและลูกเสือจิตอาสา ยังเดินทางมาร่วมแรงกาย ช่วยฟื้นฟูโรงเรียนพี่–น้องด้วยน้ำใจเต็มเปี่ยม ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ อบต.กำแพง ทหารจากหน่วยป้องกันรักษาความปลอดภัยทางทะเลเกาะหลีเป๊ะ อสม. และฝ่ายปกครองต่างลงพื้นที่ช่วยกันเต็มกำลัง
นางสาวปุณณาณี เจ๊ะหนุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตา เปิดใจทั้งน้ำตาว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โรงเรียนแห่งนี้เป็นพื้นที่รับน้ำอยู่แล้ว แต่ไม่เคยเสียหายรุนแรงเท่าครั้งนี้ น้ำมาเร็วผิดปกติ ไหลทะลักเข้าห้องเรียนพร้อมโคลนจำนวนมาก แม้อุปกรณ์การเรียนจะถูกยกขึ้นที่สูงแล้ว แต่ก็ไม่ทันความรุนแรงของน้ำปีนี้
“โต๊ะ เก้าอี้ หนังสือ สมุด ดินสอ ปากกา ทุกอย่างพังหมด ปีนี้หนักที่สุดตั้งแต่จำได้มา ฉันเห็นห้องเรียนแบบนี้แล้วน้ำตาไหล สงสารเด็ก ๆ ต้องให้เด็กใช้ทักษะชีวิตไปก่อน เพราะบ้านเด็กหลายคนก็น้ำท่วมเหมือนกัน เชื่อว่าหนึ่งสัปดาห์พอจะฟื้นฟูได้ แต่ความเสียหายครั้งนี้เกินกำลังโรงเรียนจริง ๆ” ผอ.โรงเรียนบ้านโกตา กล่าวด้วยเสียงสะอื้น
แม้ภาพที่เห็นวันนี้จะเต็มไปด้วยบาดแผล แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ถูกน้ำพัดพาไป คือ “หัวใจของครูและเด็ก ๆ” ที่ยังไม่ยอมแพ้ และยังคงยืนหยัดร่วมกันฟื้นฟูโรงเรียนบ้านโกตาให้กลับมาเป็นพื้นที่แห่งความหวังของเด็กสตูลต่อไป
ปัจจุบัน จังหวัดสตูลมีโรงเรียนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้แล้ว รวม 73 โรงเรียน