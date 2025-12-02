ไลออนสากล ภาค 310C มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ มูลค่ากว่า 5 แสนบาท

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สโมสรไลออนสากล ภาค 310C ลงพื้นที่หาดใหญ่ นำสิ่งของอุปโภคบริโภครวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงครัวมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน วัดคลองเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนร่วมช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
สโมสรไลออนสากล ภาค 310C นำโดย ไลออน สิทธิชัย ศิริสุทธิวรนันท์ รองผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310C คนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ ไลออน คำปัน กุดกัญญา ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310C ปีบริหาร 2568–2569 ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงครัวมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยนำข้าวสาร น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
พร้อมกันนี้ สโมสรไลออนสากลจากหลายภาคทั่วประเทศ รวมถึงภาคกลางและจังหวัดต่าง ๆ ได้ร่วมระดมกำลัง ส่งรถบรรทุกสิ่งของหลายคันเข้ามาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยมีภาคเอกชนหลายหน่วยงานร่วมสนับสนุนสิ่งของเพิ่มเติม แสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยภาคใต้
ไลออน สิทธิชัย ศิริสุทธิวรนันท์ รองผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310C คนที่ 1 กล่าวว่า สโมสรไลออนเป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลก และวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่เราได้ร่วมกันนำสิ่งของจำเป็นมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่หาดใหญ่ รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท โดยในภาพรวม มูลนิธิไลออนสากลยังสนับสนุนงบช่วยเหลือรวมกว่า 4 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยส่งลงพื้นที่เพื่อการฟื้นฟูหลังน้ำลด เรารู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวใต้ในครั้งนี้