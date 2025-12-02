สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ร่วมการแข่งขันเรือใบนานาชาติ “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 37

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมการแข่งขัน และ ทรงร่วมฟังการบรรยายสรุป การแข่งขันเรือใบนานาชาติ “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 37
.
วันนี้ (2 ธันวาคม 2568) เวลา 08.45 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมฟังการบรรยายสรุป การแข่งขันเรือใบนานาชาติ “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 37” ประจำปี 2568 ณ บียอนด์ กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต พร้อมกันนี้มี พลตรีณรงค์ ตันติสิทธิพร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์ ฯ กราบบังคมทูลรายงาน นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายธนายุต ศิวายพราหมณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต พลตรี เฉลิมพงศ์ คงบัว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 พลเรือตรี สุรณรงค์ วิเศษโภคา รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พลตำรวจตรี สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายเควินรอเบิร์ต วิทคร๊าฟท์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายประมุขพิสิฐ - นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการบริหาร เครือกะตะกรุ๊ป รีสอร์ท พร้อมคณะกรรมการจัดงาน ฯ นักกีฬา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงแรมบียอนด์ กะตะ เฝ้า ฯ รับเสด็จ
.
ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จะทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบประเภท IRCZero ในนามทีมวายุหมายเลขใบเรือ THA 72 ซึ่งมีจำนวนเรือเข้าแข่งขันทั้งหมด 3 ลำ จาก 2 ประเทศ คือ ประเทศไทย และ ประเทศออสเตรเลีย โดยทรงทำหน้าที่เป็นผู้บังคับหางเสือเรือ สำหรับการแข่งขันระยะทางไกล และทรงเป็นเนวิเกเตอร์ของเรือ ทรงดูทิศทางของลม เพื่อบังคับหางเสือเรือให้ไปในทิศทางตามต้องการได้อย่างรวดเร็ว สำหรับการแข่งขันเรือใบนั้น นักกีฬาต้องอาศัยทักษะขั้นสูง ทั้งความแข็งแรง ความแม่นยำ และการทำงานสอดประสานของทีม เพื่อรับมือกับสภาพลม และคลื่นที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
.
โดยการแข่งขันเรือใบในปีนี้ได้รับการสนันสนุนเครื่องมือ Sailfish หรือแท็กกิ่ง อันเป็นเครื่องมือ ที่ช่วยให้ผู้ชมทุกคนสามารถมองเห็นภาพจำลองการแข่งขันได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันเรือใบระดับนานาชาติ และจะนำอุปกรณ์ตัวนี้ไปใช้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ด้วย สำหรับการแข่งขัน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 37” ประจำปี 2568 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีเรือเข้าแข่งขันจำนวน 120 ลำ ประกอบด้วยเรือ Dingky เรือเล็ก 76 ลำ เรือ S/V 14 เรือคนพิการ 6 ลำ และเรือ Keelboats เรือใหญ่ 38 ลำ มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 365 คน จาก 10 กว่าประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สวีเดน เบลเยี่ยม จีน เยอรมันนี สิงคโปร์ มาเลเซีย ฝรั่งเศส เป็นต้น ซึ่งการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 ธัวาคม ณ หาดกะรน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต