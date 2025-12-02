สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา มอบเงินช่วยเหลืออุทกภัยสงขลา 1 ล้านบาท สนับสนุนการฟื้นฟูและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

นายวัง จื้อเจียน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลาบริจาคเงินช่วยเหลือจังหวัดสงขลา หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 1,000,000 บาท โดยแบ่งมอบให้จังหวัดสงขลา 500,000 บาท และเทศบาลนครหาดใหญ่ 500,000บาทเพื่อใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
นายวัง จื้อเจียน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลากล่าวแสดงความขอบคุณต่อประเทศไทยสำหรับความช่วยเหลือชาวจีนที่ติดค้างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบุว่าจีนรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่จังหวัดสงขลาและนครหาดใหญ่ จีนและไทยมีประเพณีดีงามในการร่วมทุกข์ร่วมสุขและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอด
ตั้งแต่เข้าสู่หน้าฝนปีนี้ สถานกงสุลใหญ่จีนประจำสงขลาได้บริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือกว่า 1.6 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบใน 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทในการบรรเทาทุกข์น้ำท่วมในครั้งนี้ด้วย การบริจาคเงิน 1 ล้านบาทให้แก่จังหวัดสงขลาและเทศบาลนครหาดใหญ่ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นของจีนที่มีต่อไทย เรามั่นใจว่าภายใต้การนำของรัฐบาลไทยและการสนับสนุนของทุกภาคส่วน ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจะสามารถเอาชนะวิกฤตในครั้งนี้และฟื้นฟูบ้านเรือนให้กลับมาสวยงามดังเดิมในเร็ววัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวแสดงความขอบคุณต่อกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลาและภาคเอกชนจีน ที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมแสดงน้ำใจในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวสงขลาในครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนถึงมิตรไมตรีและความร่วมมืออันดีระหว่างทั้งสองฝ่าย
ทั้งนี้ นายวัง จื้อเจียน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา ยังได้เป็นตัวแทนบริษัทจีน ได้แก่ บริษัท หวาไถ้รับเบอร์ จำกัด, บริษัท CHINA NATIONAL ELECTRIC ENGINEERING CO., LTD (CNEEC) และบริษัท ฟูเจียน อันจ้วง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเงินบริจาค จำนวน 173,000บาทให้กับจังหวัดสงขลาอีกด้วย